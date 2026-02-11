Wild Sheep Studio (Wild) nous laissera nous occuper d’un bébé sanglier dans Adorable Adventures, prévu pour cette année

Boris, déjà élu good boy de l’année

Contrairement à Wild, Adorable Adventures va bien voir le jour. C’est le message que veut faire passer le studio aujourd’hui en publiant une nouvelle bande-annonce de son jeu, qui nous indique que le titre devrait sortir dans le courant de cette année 2026, sans donner de date plus précise pour le moment. Maintenant que PQube est à l’édition, on imagine que le studio peut avancer plus sereinement.

On a donc droit à cette nouvelle vidéo centrée sur ce bébé sanglier (nommé Boris) beaucoup trop mignon que l’on veut déjà protéger contre vents et marées. Il faudra aider cette petite bouille à rejoindre sa famille après avoir été séparée d’elle par un feu de forêt (en cela, le jeu rappellera un peu Stray), et c’est grâce à son sens de l’odorat très développé que Boris se lancera à la recherche des siens, quand il ne sera pas trop occupé à accomplir diverses tâches prenant la forme de mini-jeux.

Adorable Adventures est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.