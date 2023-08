Wild Country annoncé, un jeu de cartes stratégique avec des animaux sur PC et Switch

Un jeu de cartes avec des animaux

Chapeauté par le jeune studio indépendant Lost Native et récupéré par Private Division pour l’édition, Wild Country s’est dévoilé ce soir au Future Games Show avec une toute première bande-annonce. Une vidéo courte, colorée, qui met en avant un ton léger et humoristique, qui met en avant divers animaux, comme un ours, un raton laveur et d’autres encore. On y aperçoit également rapidement les mécaniques de gameplay attendues.

Dans Wild Country, vous devrez être stratège pour réussir à collectionner des cartes, construire des bâtiments et défiez vos amis dans des parties compétitives. Malgré une ambiance cozy et une approche conviviale, il faudra tout de même user de ses méninges pour agencer le mieux possible son deck de cartes et bien réfléchir à sa stratégie pour faire face à ses opposants. Comme le dit le communiqué, « tout le monde peut jouer mais seuls les écureuils les plus intelligents peuvent maîtriser leur deck ».

Jouable en tour par tour, le titre se laissera jouer en solo mais également en ligne, avec la possibilité de faire des matchs classiques ou des matchs classiques. On nous promet d’ailleurs des mises à jour régulières avec de nouvelles cartes, de nouveaux défis, des quêtes et autres événements. Pour l’instant, pas de date mais on sait qu’il sera jouable au cours du démo du 1er au 4 septembre sur Steam. A terme, il arrivera également sur Nintendo Switch.