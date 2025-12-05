When Sirens Fall Silent annoncé, un thriller psychologique qui mélange True Detective et L.A. Noire

Une histoire violente et bouleversante

Lorsque les Italiens du studio LKA se sont regroupés en 2010, l’horreur psychologique est rapidement devenue leur priorité. D’abord, avec le sympathique The Town of Light, puis avec le dérangeant Martha is Dead. La prochaine production ne dérogera pas à la règle : When Sirens Fall Silent vient d’être dévoilé et se présente comme un « thriller psychologique sombre et haletant ». En atteste l’ambiance dégagée par cette première bande-annonce.

Comme les précédentes expériences du studio, ce nouveau titre se déroulera en Italie. Plus précisément, au début des années 1990. On y suivra Mila, une policière hantée par son passé, qui va se retrouver plongée au cœur d’une affaire de kidnappings et de meurtres très médiatisée. Sauf qu’au fil des investigations, il faudra non seulement la sauver d’elle-même, mais encore faire face à de nombreux mystères.

Côté mécaniques de gameplay, on ne devrait pas trop s’écarter des habitudes des développeurs, avec une expérience très walking simulator qui joue sur son ambiance. Néanmoins, les aspects narratif et recherche devraient être plus développés, puisqu’on nous évoque un « système de dialogue narratif à embranchements et à plusieurs niveaux, mettant l’accent sur l’interaction verbale et émotionnelle, l’enquête et les choix qui en découlent ». On s’attend d’ailleurs à un récit dérangeant, avec des sujets forts comme la traite d’êtres humains, des scènes de crime, de la psychologie et bien plus encore.

Pour l’instant, aucune date ni période de sortie n’a été communiquée. On sait cependant que When Sirens Fall Silent sera disponible au moins sur PC, via Steam et l’Epic Games Store.