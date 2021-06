Martha is Dead

Martha is Dead, noyée et son corps profané au bord d'un lac. Sa sœur jumelle va essayer de comprendre les raisons qui ont entraîné sa mort. En Toscane, en 1944, cette jeune femme va affronter la douleur de la perte mais aussi le poids lié à ses propres secrets tandis que l'ombre de la guerre se fait de plus en plus menaçante. Ce thriller psychologique à la première personne nous livre une histoire introspective d'une protagoniste qui se retrouve prise entre guerre, superstition et détresse psychologique.