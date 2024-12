Moonlighter 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, Wanderstop… Les 10 annonces à retenir du PC Gaming Show

Vous trouverez ici une sélection non-exhaustive de quelques annonces du dernier PC Gaming Show, sélectionnées par nos soins.

Moonlighter 2: The Endless Vault

Plateforme : PC- PS5 – Xbox Series

: PC- PS5 – Xbox Series Date : 2025

On commence avec une annonce surprenante, celle de Moonlighter 2: The Endless Vault. Le jeu fait suite à l’épisode sorti il y a de cela plus de 6 ans et reprend le même concept, c’est-à-dire celui d’un action-RPG de type roguelike qui a la particularité de nous demander de partir à l’aventure pour remplir notre échoppe. Le cocktail reste identique mais la forme est différente, grâce à une nouvelle direction artistique qui change de perspective. Pour le reste, on retrouvera plus d’armes, de biomes et d’ennemis différents.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

Plateforme : PC

: PC Date : 2025

Autre annonce à retenir de ce show, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, qui vient encore adapter les aventures des tortues les plus célèbres. On ne manque certainement pas de jeux Tortues Ninja en ce moment, et pour se démarquer, il faut ainsi que chaque studio propose des mécaniques uniques. C’est le cas ici puisque le jeu de Strange Scaffold (El Paso, Elsewhere) va prendre la forme d’un tactical en tour par tour avec des figurines dans des niveaux évolutifs. On y retrouvera aussi des frangins plus âgés qui ont un peu de bouteille puisqu’ils se sont déjà débarrassés de Shredder, tandis que Splinter n’est plus de ce monde.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 31 janvier 2025

Ce PC Gaming Show a surtout été l’occasion de confirmer beaucoup, beaucoup de dates de sortie. On commence avec Citizen Sleeper 2: Starward Vector qui arrivera le 31 janvier prochain. Le RPG narratif de science-fiction a été présentée avec une nouvelle bande-annonce à la bande-son envoutante, qui nous permet de mieux saisir ce qui nous attend dans ce second épisode.

The Thing: Remastered

Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox – Xbox Series – Switch Date : Disponible

Dans la droite lignée de ses précédents projets, Nightdive Studios avait pour ambition d’offrir une seconde vie au jeu The Thing. Le remaster de ce dernier étant présent lors du PC Gaming Show afin d’en dévoiler un peu plus, mais aussi pour annoncer sa disponibilité immédiate, par surprise. Ou presque, étant donné qu’un listing avait déjà confirmé la sortie du jeu hier, mais on prend quand même.

Wanderstop

Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Date : 11 mars 2025

Puisqu’il est développé par Ivy Road, que l’on retrouvait derrière The Stanley Parable, Wanderstop est une curiosité que l’on surveille du coin de l’oeil. Mais avec les récents bouleversements qui sont survenus chez Annapurna, son éditeur, on pouvait craindre que le projet puisse être impacté. Heureusement, il n’en est rien puisque Wanderstop est réapparu pour ce PC Gaming Show, avec une bonne nouvelle dans sa besace : le jeu sortira le 11 mars prochain.

The Alters

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Pas de vraie date de sortie à l’horizon pour The Alters, le jeu d’aventure et de survie où l’on doit s’échapper d’une planète dangereuse à l’aide des versions d’univers parallèles de notre personnage. Cependant, 11 bits studios n’est pas juste venu faire le beau avec son titre, puisqu’il venait annoncer la disponibilité d’une démo, qui est maintenant accessible sur Steam et sur consoles.

Orcs Must Die! Deathtrap

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 28 janvier 2025

La licence de tower-defense effectuera prochainement son grand retour avec Orcs Must Die! Deathtrap, un épisode qui veut changer un peu la formule en y ajoutant une petite pointe de roguelite. Pour mieux nous en rendre compte, on a droit à un trailer de gameplay où l’on peut voir les différents War Mages en action, chacun disposant de ses propres pouvoirs capables de désosser tous les orcs qui viendront s’en prendre à votre forteresse. Et si cela ne suffit pas, vous pourrez toujours compter sur des pièges de plus en plus retors.

Tempest Rising

Plateforme : PC

: PC Date : 24 avril 2025

Le jeu de stratégie en temps réel Tempest Rising était également de la partie pour annoncer qu’il serait disponible à partir du 24 avril 2025. Le titre se veut être un héritier des jeux de stratégie des années 90-2000, Command & Conquer en tête, tout en offrant davantage de confort. Vous aurez le choix entre trois factions différentes, deux campagnes solo et plusieurs modes multijoueur pour jouer entre amis.

City Tales: Medieval Era

Plateforme : PC

: PC Date : 2025

On termine cette sélection avec deux jeux français, à commencer par City Tales: Medieval Era. Le jeu du studio Irregular Shapes n’a pas voulu dévoiler trop de choses mais on comprend qu’il s’agira d’un city-builder à la sauce médiévale, à l’allure très colorée. Ce qui suffira déjà à attirer les regards des amateurs du genre, d’autant plus que le titre compte ajouter un peu de narration grâce à un groupe de protagonistes à gérer qui va nous aider à prendre des décisions pour l’avenir de notre cité0.

MainFrames

Plateforme : PC – Switch

: PC – Switch Date : 6 mars 2025

Le studio Assoupi s’est associé à The Arcade Crew pour produire MainFrames, un jeu de plateforme qui verse à 100% dans l’esthétique rétro et dont les niveaux sont représentés par des écrans PC. Vous vous baladez ainsi de fenêtre en fenêtre aux côtés de Floppy, un programme qui va devoir faire face à des menaces numériques tout au long de son voyage. Une proposition assez unique qui sortira le 6 mars prochain.

Et tout ça, c’est aussi sans compter Cairn, Eternal Strands ou encore Revenge of the Savage Planet dont on vous a déjà parlé, ni les dizaines et dizaines d’autres jeux qui étaient présents lors de l’émission. Si vous avez plus de deux heures devant vous, vous pouvez toujours rattraper le replay complet du PC Gaming Show: Most Wanted, visible ci-dessous.