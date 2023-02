Accueil » Actualités » We Love Katamari Reroll + Royal Reverie roulera le 2 juin sur consoles et PC

La franchise Katamari n’a pas connu d’épisode majeur depuis de nombreuses années, ce qui n’empêche pas d’anciens titres de revenir. Après Katamari Damacy Reroll, c’est le deuxième opus de la franchise que nous allons voir sous un jour nouveau.

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie sera donc la version remasterisée du jeu initialement sorti sur PS2 en 2005 et sortira le 2 juin. De quoi raviver de bons souvenirs aux personnes ayant connu à l’époque ce concept complètement addictif venu tout droit du Japon.

Keep it rolling !

Mais même s’il y a des habitués, les néophytes auraient tort de ne pas découvrir la frénésie de la collecte que procure la saga. Et si vous n’avez pas joué au remaster du premier, ce We Love Katamari Reroll + Royal Reverie reste dans la même lignée tout en peaufinant un peu la recette.

Dans les jeux Katamari, on pousse une boule en y agglutinant tout ce qui passe dessous, de sorte à créer une étoile pour notre cher Roi de tout le cosmos. Et ce deuxième opus propose des niveaux toujours aussi loufoques à parcourir, avec des conditions à respecter ou un temps limité pour orienter notre construction de l’étoile. Et si on retrouve le contenu de l’épisode original, déjà un poil plus fourni que Katamari Damacy, le remaster apporte quelques nouveautés.

Parmi les plus notables, on retrouvera une version jeune du Roi de tout le cosmos dans le cadre de divers défis à réaliser, imposés par son impitoyable père. À nous de l’aider à devenir le roi que l’on connaît aujourd’hui. Sinon, quelques fonctionnalités sympathiques s’ajoutent à l’aventure, dont un mode Selfie, un système de playlist personnalisé ou encore le fameux Mode Eternel, permettant de prendre tout son temps dans les niveaux.

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie arrivera le 2 juin sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.