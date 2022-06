Warhammer 40.000: Boltgun

Warhammer 40.000: Boltgun est un FPS rétro développé par Auroch Digital et édité par Focus Entertainment. Proposant un gameplay nerveux et un style graphique faisant beaucoup penser à celui de DOOM (1993), le titre invite le joueur ou la joueuse à incarner un Space Marine ayant pour mission de combattre les pires Démons et Space Marines du Chaos à travers la galaxie.