Blood Bowl 3

Blood Bowl 3 est un jeu de football américain dans l'univers de Warhammer. Ce troisième épisode reste similaire aux deux premiers avec un gameplay orienté stratégie, et plusieurs races comme les humains ou les orques qui peuvent s'affronter dans des matchs brutaux. Chaque joueur est conçu comme une unité, qui peut progresser et gagner de nouvelles compétences, mais aussi trépasser au cours d'une partie. les coups bas sont toujours monnaies courantes avec de la violence et des pots-de-vin pour détourner l'attention de l'arbitre.