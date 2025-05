Warhammer 40.000 : Boltgun 2 : Sa suite s’annonce en grande pompe dans un court trailer

Du sang, de la chique et du rétro

Sur ce trailer relativement court, Warhammer 40.000 : Boltgun 2 reprendra très clairement les mécaniques de son prédécesseur. Par ailleurs, le soft se déroulera directement après les événements du premier opus. Et pour nous donner encore plus envie hormis éviscérer nos ennemis à coup d’épée tronçonneuse, on nous promet même de nouvelles armes encore plus dévastatrices.

Côté environnements, le titre de Auroch Digital s’offrira de nouveaux biomes allant d’une jungle, en passant par une gigantesque citée ruche. C’est alléchant, tout comme le mode campagne qui sera à embranchement. De ce que nous avons pu comprendre, il sera possible pour notre héros de choisir son propre chemin à travers la campagne, ce qui aura pour effet de nous proposer des niveaux uniques. Une mécanique de jeu excitante qui nous intrigue en somme, et sachez que nous pourrons affronter de nouveaux ennemis de chaque factions.

Le Fast-FPS rétro entend bien faire infiniment mieux que son aîné, et c’est une très bonne chose. Cette suite semble avoir les armes pour surpasser le premier opus qui même s’il n’était pas parfait, avait su nous séduire un minimum de par son feeling rétro et son gameplay ultra vivace et survolté.

Warhammer 40.000: Boltgun 2 est programmé pour sortir en 2026 sans plus de précisions sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.