Wanderful : nous avons joué à la démo du jeu auquel il manque encore quelques cases

Wanderful ne possède pas vraiment d’histoire. Dans le cadre de cette démo, vous voilà au beau milieu d’une carte entourée de sapins, sans savoir vraiment où aller ni comment le faire. D’ailleurs l’interface vous accueillant étant plutôt austère, il nous a fallu plusieurs secondes avant de comprendre où cliquer et plusieurs minutes avant de comprendre le but du jeu. On est d’accord, ça s’embarque assez mal. Et vous allez voir qu’après une dizaine de parties et près d’une heure sur le jeu, et malgré plusieurs points intéressants, on se demande encore pourquoi s’infliger cela.

Pas si merveilleux que cela

Dans Wanderful, vous vous forgez votre propre destinée en vous déplaçant dans des cases situées au sein de mondes générés de façon procédurale. La particularité est que vous ne savez pas où vous devez aller pour trouver du loot intéressant, si d’ailleurs pourquoi vous le faites. Vous disposez initialement d’un récipient d’une sorte de mana, que vous allez devoir dépenser avec parcimonie car une fois que celui-ci sera épuisé, la partie sera terminée avec un retour au point mort façon roguelite.

Empruntant dès lors des mécaniques de survie, vous comprenez rapidement que certaines cases vous octroient de l’énergie supplémentaire. Ces cases brillantes au loin vous faisant de l’œil, vous allez devoir les rejoindre en utilisant des « atouts » récoltés sur le terrain ou obtenus dans votre besace en sacrifiant une partie de votre mana. Tout est dans la survie on vous dit.

Parmi ces « atouts », on retrouvera notamment des objets, bâtiments et autres décors permettant d’abattre des arbres et ainsi libérer votre chemin. A noter que certains objets majoreront les effets obtenus, de quoi renflouer vos caisses mais aussi dégager davantage de chemin devant vous. Vous pouvez par ailleurs vous déplacer dans toutes les directions façon point’n click en enchainant les biomes accessibles via notamment des escaliers à placer au bon endroit, avec pour seul objectif, il nous semble : battre son propre record de longévité et de cases atteintes avant le game over.

Un gameplay difficile à saisir

Une boucle de gameplay cependant trop faible pour cette courte démo qui se brille pas non plus par sa réalisation technique. La caméra disponible n’est en effet que peu malléable et le peu d’espaces alentour qu’elle vous laisse entrevoir ne vous sera pas d’une grande utilité. Les éléments à l’écran ne demeurent pas non plus parmi le haut du panier, quand bien même la totalité demeure colorée, chatoyante et accueillante mais bien trop superficielle pour donner une quelconque identité propre à l’ensemble.

A noter que dans le cadre de cette démo, nous n’avons vu qu’une fraction minime semble-t-il des cases et possibilités offertes, surtout si l’on en croit les différents trailers ou keyart à disposition. A noter qu’un cycle jour-nuit fait également son apparition au bout d’un certain nombre de mouvements, apportant son lot de twists. Le jeu semble également promettre un aspect en city builder que nous n’avons pas pu apercevoir ici.

Vous le ressentez à travers ce retour rapide, le contenu proposé dans cette démo de Wanderful est bien trop faible pour se faire une idée précise de ce que le jeu attend de nous, sans que l’on également dire ce que l’on attend de lui. Avec son interface austère, ses mécaniques de jeu insuffisamment expliquées et son gameplay finalement pas si aisé que cela à saisir, Wanderful s’embarque difficilement dans l’aventure des sorties prochaines, bien qu’il reste encore suffisamment de temps aux équipes pour peaufiner l’ensemble, le jeu n’ayant toujours pas de période de sortie envisagée hormis un vague 2023. Restent des parties rapides et rythmées (entre 5 et 30 minutes) façon scoring qui pourrait être intéressantes si l’on peut par exemple sauvegarder une partie de notre progression.