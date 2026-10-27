Durée de vie Phantom Blade Zero : combien de temps faut-il pour terminer ce jeu ?

Quelle est la durée de vie de Phantom Blade Zero ?

Concernant Phantom Blade Zero, la durée de vie est une notion qui peut fortement changer selon la façon de jouer des joueurs. En effet, selon si vous jouez en ligne droite, en complétant quelques activités secondaires ou en cherchant à compléter le jeu à 100 % ; la durée de vie peut s’allonger ou se raccourcir radicalement.

Les développeurs avaient estimé une durée de vie allant de 20 à 30 heures maximum, or ce n’est pas tant le cas, car la difficulté du jeu pourra allonger l’expérience de jeu de nombreuses personnes. Ainsi, voici ce que la durée de vie peut approximativement donner.

Source : S-Game

25 à 30 heures pour une expérience en ligne droite

pour une expérience en ligne droite 30 à 40 heures pour une expérience équilibrée entre histoire principale et histoires secondaires

pour une expérience équilibrée entre histoire principale et histoires secondaires 50 heures, voire plus, pour une expérience qui vise à compléter Phantom Blade Zero dans son intégralité

Il y a combien de régions dans Phantom Blade Zero ?

Phantom Blade Zero est un jeu qui cache volontairement le nombre de régions disponibles au lancement du jeu. Vous allez progresser de régions en régions tout en suivant le fil d’Ariane de l’histoire.

Ainsi, si vous souhaitez savoir combien il y a de régions dans Phantom Blade Zero, sachez qu’il y en a sept au total.

Phantom Blade Zero // Source : ActuGaming

Néanmoins, pas de panique : la dernière région est un simple chemin vers l’étape finale du jeu, puis trois autres sont totalement optionnelles et servent uniquement à étoffer l’histoire du jeu. Par conséquent, vous pouvez simplement suivre les indications liées à l’histoire du jeu, mais c’est à vos risques et périls.

N’oubliez pas que Phantom Blade Zero dispose de huit fins différentes qui dépendent entièrement de votre progression dans les quêtes. De ce fait, si vous souhaitez décrocher une bonne fin, vous allez devoir progresser dans les zones optionnelles.