Clé de la cellule Phantom Blade Zero : où la trouver ?

Où se trouve la cellule de l’avant-poste dans Phantom Blade Zero ?

Si jamais vous êtes tombé sur ce guide Phantom Blade Zero sans même savoir où se trouve la cellule de l’avant-poste de la Vallée du Ruisseau Larmoyant, sachez que cette dernière se trouve à gauche de l’entrée principale de l’avant-poste.

Source : ActuGaming

Pour pénétrer dans la cellule, vous aurez besoin d’une clé bien spécifique que vous pourrez trouver en fouillant un peu les alentours de l’avant-poste.

Où se cache la clé de la cellule de l’avant-poste dans Phantom Blade Zero ?

Passons maintenant au vif du sujet ; à savoir la position de la clé de la cellule de l’avant-poste de Phantom Blade Zero. Cette dernière ne se trouve pas très loin de la cellule, car elle est située dans un cul-de-sac de la ville abandonnée.

Pour la trouver, il vous suffira de continuer votre chemin jusqu’à un autel teinté de rouge avec un homme qui prie devant et un garde qui patrouille. En montant les escaliers en pierre qui se trouvent à droite, puis en empruntant ceux en bois toujours à droite, vous pourrez trouver cette clé à côté du cadavre d’un garde.

Il vous suffira ensuite de tourner les talons, puis redescendre le chemin vers l’entrée de l’avant-poste. Vous trouverez à l’intérieur de la cellule un fragment de pierre noire.

Voilà pour ce qui est de la clé de la cellule dans Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter nos autres guides, mais aussi jeter un œil à la rubrique Actualités pour vous informer de toutes les dernières infos sur le jeu de S-Game.