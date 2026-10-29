Triple menace Phantom Blade Zero : comment découvrir l’identité de la marionnette à trois visages ?

Peut-on faire la quête Triple menace sans terminer les objectifs dans Phantom Blade Zero ?

La quête Triple menace, dans Phantom Blade Zero, vous demande de découvrir l’identité de la marionnette à trois visages afin de pouvoir la vaincre. Or, il est tout à fait possible de l’éliminer sans savoir de quoi il s’agit. Toutefois, vous allez avoir la quête encore active, tant que vous ne décelez pas l’identité de cette marionnette à trois visages.

Source : ActuGaming

Le combat est relativement long, mais simple : les patterns ne changent pas et sont affreusement simples à parer. Ainsi, si vous avez envie d’un combat d’endurance et que votre curiosité vous pique : foncez ! Nous avons pu faire le combat très facilement après avoir affronté Hung, soit le boss de fin de la zone de la Vallée du Ruisseau larmoyant. Se prêter à ce challenge avant la fin de la première zone du jeu s’avère être un défi de taille ; alors prenez d’abord vos marques avec les mécaniques de combat pour parvenir à survivre face à ce long combat.

Comment découvrir l’identité de la marionnette de Triple menace dans Phantom Blade Zero ?

L’identité de la marionnette ne sera pas découverte au sein de la Vallée du Ruisseau larmoyant. Vous devrez progresser jusqu’au Domaine Illusoire, soit la dernière zone du jeu pour être en mesure de connaître l’identité de cette marionnette. On va bien évidemment vous éviter tout un spoil, mais sachez que vous allez pouvoir retracer l’histoire de trois sœurs par le biais des fleurs mémorielles. Et pas de panique : la quête sera indiquée sur votre carte lorsque vous serez en train de progresser dans ledit Domaine Illusoire. Ainsi, vous n’avez aucune chance de louper l’histoire qui découle de cette quête.

Source : ActuGaming

On ignore s’il vaut mieux éliminer la marionnette aux trois identités après avoir percé la vérité de sa forme actuelle, par conséquent, on vous conseille de suivre votre instinct et de faire comme bon vous semble. Il y a peut-être une cutscene, une ligne de dialogue supplémentaire qui nous aurait manqué à force de trop vouloir prouver notre force face à un adversaire bien trop fort pour nous.

Vous savez maintenant tout sur la quête Triple menace de Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter nos autres astuces disponibles dans la rubrique Guides !