Voici les premières dates de la tournée française de concerts autour de Clair Obscur: Expedition 33
Devenu un véritable petit phénomène en l’espace de quelques semaines, Clair Obscur: Expedition 33 continue de faire parler de lui grâce à son envoutante bande-son qu’on ne se lasse pas d’entendre. Le plébiscite de cette dernière est tel que Sandfall Interactive a eu la bonne idée d’organiser une série de concerts autour du travail de Lorien Testard et Alice Duport-Percier, en débutant par une tournée française, histoire de célébrer tout cela à la maison avant de partir à l’international. Les premières dates viennent de tomber, et elles sont plus proches que prévu.
La tournée passera au moins par trois villes
Ce sont pour l’instant quatre dates qui ont été dévoilées pour les premiers concerts sur le thème de Clair Obscur: Expedition 33, et il y a fort à parier que ce nombre limité de dates va provoquer un petit bouchon au sein de la billetterie. Les concerts Clair Obscur: Expedition 33 auront donc lieu aux dates et dans les villes suivantes :
- Samedi 25 octobre 2025 à 20 heures – Lyon, L’Amphithéâtre 3000
- Mardi 28 octobre 2025 à 20 heures – Paris 08, Salle Pleyel
- Mercredi 29 octobre 2025 à 20 heures – Paris 08, Salle Pleyel
- Vendredi 31 octobre 2025 à 20 heures – Montpellier, Le Corum
Tout cela arrive donc très vite, au même titre que le lancement de la billetterie. Vous serez en mesure de réserver vos places, avec un peu de chance, dès demain, le 9 septembre, à 10 heures du matin sur le site officiel de la tournée.
Pour rappel, ces concerts permettront de voir Lorien Testard et Alice Duport-Percier accompagnés sur scène par l’Orchestre Curieux pour rejouer les morceaux emblématiques du RPG, et pour nos coller deux ou trois frissons en repensant à certaines scènes.
