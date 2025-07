La bande-son de Clair Obscur: Expedition 33 arrive en vinyle, voici où la précommander

Où précommander le vinyle de Clair Obscur: Expedition 33 ?

Puisque l’on parle d’une grande bande-son, il fallait voir les choses en grand pour le vinyle de Clair Obscur: Expedition 33. Le travail de Lorien Testard, Alice Duport-Percier et les autres musiciens du studio sera accessible via plusieurs éditions qui ont fière allure, dont une première qui regroupera deux vinyles avec 20 morceaux emblématiques, pour réécouter les thèmes principaux du jeu qui nous ont fait vibrer.

S’il vous en faut un peu plus, pour quelques euros supplémentaires, vous pourrez vous tourner vers le coffre 6 vinyles qui contient quant à lui 63 pistes issues des trois actes du jeu, avec des mix in-game et un séquençage organisé par le compositeur Lorien Testard lui-même. Et pour les plus grands mélomanes d’entre vous, le coffret 8 disques avec 179 pistes vous permettra de faire le tour de tous les thèmes du jeu, même s’il faudra ici signer un chèque un peu plus gros.

Ces coffrets sont maintenant disponibles en précommande sur le site de la Fnac, et seront disponibles à partir du 6 février 2026.

Édition 2 Vinyles (38,99 €)

Édition 6 Vinyles (42,99 €)

Édition 8 CD (115,99 €)

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.