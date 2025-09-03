Une tournée française de concerts autour de Clair Obscur: Expedition 33 aura bientôt lieu

D’abord en France, puis à l’international

Le studio a annoncé qu’il préparait activement des concerts autour de l’inoubliable bande-son de Clair Obscur: Expedition 33. Ces shows seront produits en association avec la boite de production Bleu Citron et la structure Les Soudaines. Lorien Testard et Alice Duport-Percier, à qui l’on doit ces morceaux, seront évidemment de la partie pour cette tournée française qui n’a cependant pas encore de date. Elles devraient cependant arriver puisque le studio espère pouvoir se lancer dans une tournée mondiale dès l’année prochaine :

« Nous avons hâte de vous dévoiler très prochainement les premières dates françaises, avec la perspective d’une ouverture internationale dès 2026 ! »

On ignore donc encore par quelles villes françaises cette tournée va passer, même si elle devrait se contenter des plus grandes villes avec des dates peu nombreuses. Autant dire que la billetterie risque d’être prise d’assaut à son ouverture, car aucun fan du jeu ayant l’opportunité de se rendre à ces concerts en loupera l’opportunité de fredonner « Dim dim dam dada dim dim da dada dim da lilam » en live avec des centaines d’autres personnes. Surtout après avoir vu la représentation de Lorien Testard et Alice Duport-Percier sur la scène de la Gamescom, qui donne envie de jouer les prolongations.