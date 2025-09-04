Virtua Fighter 5 R.E.V.O. sera jouable sur consoles via une bêta fermée du 11 au 16 septembre

Du crossplay au programme

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio viennent d’annoncer la mise en place d’une bêta fermée pour Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (de son nom complet), et qui permettra de tester le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series, en plus du PC pour celles et ceux qui le souhaitent. Cette bêta aura lieu chez nous du 11 septembre à 5 heures du matin au 16 septembre à la même heure (heure de Paris). Le crossplay sera ici activé pour que toutes les plateformes soient reliées.

Pour y participer, vous devez vous inscrire sur le site officiel de la licence en ayant en votre possession un compte SEGA. Vous recevrez ensuite un code à entrer sur votre console si vous avez la chance d’être sélectionné. Si vous y participez, vous recevrez ensuite un titre inédit en jeu lorsque celui sera disponible sur consoles.

Rappelons que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est attendu pour le 30 octobre sur PS5 et Xbox Series, tandis qu’une version Switch 2 arrivera plus tard.