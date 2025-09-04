Virtua Fighter 5 R.E.V.O. sera jouable sur consoles via une bêta fermée du 11 au 16 septembre
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Tous les fans de la licence Virtua Fighter attendent désormais au tournant le prochain épisode de la saga, qui promet d’être sacrément ambitieux et qui a récemment montré quelques images supplémentaires. Mais avant cela, SEGA va essorer encore un peu plus Virtua Fighter 5 avec son édition R.E.V.O., déjà disponible sur Steam mais qui se fait encore attendre sur consoles. Le lancement se rapproche et avant cela, le jeu sera au coeur d’une bêta dès la semaine prochaine.
Du crossplay au programme
SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio viennent d’annoncer la mise en place d’une bêta fermée pour Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (de son nom complet), et qui permettra de tester le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series, en plus du PC pour celles et ceux qui le souhaitent. Cette bêta aura lieu chez nous du 11 septembre à 5 heures du matin au 16 septembre à la même heure (heure de Paris). Le crossplay sera ici activé pour que toutes les plateformes soient reliées.
Pour y participer, vous devez vous inscrire sur le site officiel de la licence en ayant en votre possession un compte SEGA. Vous recevrez ensuite un code à entrer sur votre console si vous avez la chance d’être sélectionné. Si vous y participez, vous recevrez ensuite un titre inédit en jeu lorsque celui sera disponible sur consoles.
Rappelons que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est attendu pour le 30 octobre sur PS5 et Xbox Series, tandis qu’une version Switch 2 arrivera plus tard.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 28/01/2025