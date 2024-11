Virtua Fighter 5 R.E.V.O. est annoncé sur PC, une meilleure version de Virtua Fighter 5 avec du rollback en 4K/60 fps

Il faut être honnête avec nous-mêmes, lorsque Sega a laissé échappé l’existence d’un nouveau jeu Virtua Fighter, on espérait que ce soit Virtua Fighter 6 et non une nouvelle version du cinquième épisode. L’éditeur japonais a malheureusement opté pour le second choix, celui de la sûreté, en allant demander de l’aide à Ryu Ga Gotoku (le studio derrière les Like a Dragon) pour développer Virtua Fighter 5 R.E.V.O., une version repensée de Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, qui est ici uniquement destinée au PC.