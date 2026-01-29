Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arrivera sur Switch 2 le 26 mars
La saga Virtua Fighter 5 n’en a pas encore tout à fait terminé avec son cinquième épisode. Pendant que l’on attend plutôt des nouvelles du prochain opus développé par Ryu Ga Gotoku Studio, c’est Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage qui nous fait patienter bien sagement. Déjà disponible sur PC ainsi que sur PS5 et Xbox Series, le titre s’apprête maintenant à aller conquérir le marché de la Switch.
Une version physique sous forme de game-key card est prévue
Ce portage de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage a demandé plus de temps à Ryu Ga Gotoku Studio, mais il est maintenant presque prêt. Ce portage sera disponible à partir du 26 mars prochain sur Nintendo Switch 2, et avant cela, une bêta ouverte permettra de tester cette version du 19 au 24 février.
Puisque l’on connaît maintenant la date de sortie de cette version Switch 2, les précommandes ont été lancées dans la foulée par SEGA. L’occasion d’apprendre que le jeu bénéficiera bien d’une version physique en Occident, mais il s’agira ici d’une game-key card, qui demandera donc un téléchargement supplémentaire. Notez également que pour toute précommande de cette version, vous recevrez des bonus exclusifs, à savoir :
- Le pack 30ème anniversaire contenant des costumes maillots de bain
- Le pack de costumes légendaire
- Le pack de costumes Yakuza
- Une sélection de la bande-originale du 30ème anniversaire
- Des documents «secrets » liés à la pré-production
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est aujourd’hui disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
