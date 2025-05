Vindictus: Defying Fate, l’action-RPG de Nexon, annonce lancer son alpha test du 8 au 16 juin avec un nouveau trailer

Nouvelle plongée dans l’action-RPG sud-coréen

Un pas supplémentaire dans l’univers de Vindictus: Defying Fate est bientôt possible. Après un test pré-alpha, l’alpha-test du titre de Nexon démarre dans un peu plus de deux semaines, et un gros trailer a été dévoilé pour accompagner la nouvelle.

Via cette vidéo entièrement cinématique, on y aperçoit finalement les différents points que veut souligner l’alpha test. Nexon nous promet par exemple que le jeu sera composé de villages remplis de vie, et bien ce sera l’occasion d’en découvrir un.

Nous ferons également la connaissance de quelques PNJ, dont Tieve, et le premier contact au sujet des combats sera bien évidemment effectué. On rappelle que le studio mise sur des affrontements aussi exigeants que dynamiques, l’occasion de voir à l’œuvre les personnages Delia et Karok, ajoutés pour l’occasion.

Aussi, deux boss seront proposés, le Tyran Blanc et le Seigneur du Sang, ce qui offrira l’opportunité de tester le système permettant de faire équipe avec la version PNJ des personnages jouables. Notez enfin que de nouveaux raids multijoueurs feront leur apparition, et que la progression s’enrichira de prise de niveau, d’artisanat et autres systèmes.

Les joueuses et joueurs ayant un intérêt pour l’alpha test ouvert du 8 au 16 juin peuvent se lancer en s’inscrivant via la page Steam du jeu. Pour le reste, Vindictus: Defying Fate est attendu sur PC à une date encore inconnue, puis plus tard sur consoles.