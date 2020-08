Vampire: The Masquerade – Shadows of New York arrive le 10 septembre

Tandis que les temps sont durs concernant Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 avec un report couplé au départ du scénariste et du directeur créatif, la licence adaptée du jeu de rôle papier dispose tout de même d’un avenir proche éclairci par l’intermédiaire de Vampire: The Masquerade – Shadows of New York. En effet, le titre est parvenu à se dater et montrera les crocs le 10 septembre prochain.

Dans la veine de Coteries of New York

Nous vous le disions déjà l’an dernier, Vampire: The Masquerade – Coteries of New York, le jeu d’aventure narratif de Draw Distance, avait de fortes chances de voir débarquer des histoires supplémentaires dans la lignée de ce qu’il proposait, tant dans son ambiance que dans sa façon de jouer ou encore sa direction artistique. Avec Shadows of New York, c’est exactement ce dont il s’agit, en prenant la forme d’une extension standalone.

Ainsi, pas d’inquiétude si vous n’avez pas fait l’aventure du jeu de base, les événements ici prennent certes place dans la même ville, mais nous y suivons une trame détachée de celle d’origine. Vous incarnez alors Julia, vampire du clan Lasombra, amenée à devoir faire la lumière sur un crime particulièrement difficile à résoudre.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York sera disponible le 10 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.