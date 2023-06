Vampire: The Masquerade – Justice montre les crocs, un nouvel épisode en réalité virtuelle

Le Meta Quest Gaming Showcase aura été plus rempli que ce à quoi on aurait pu s’attendre et il y a eu beaucoup de licences à découvrir sous un nouveau jour. Vampire: The Masquerade – Justice aura par exemple fait ses débuts lors de la conférence organisée par Meta, avec un premier trailer et quelques images. Le jeu de rôle revient avec une nouvelle aventure en vue subjective, qui nous emmène cette fois-ci dans les ruelles de Venise.