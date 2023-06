Le Meta Quest 3 est officiel, tout savoir sur le nouveau casque VR de Meta

Quelles sont les nouveautés du Meta Quest 3 ?

Sans surprise, ce Meta Quest 3 promet d’être le plus puissant de la série grâce à l’implémentation d’un processeur Snapdragon dernière génération pour afficher le plus beau rendu possible.

Mais sa principale nouveauté est d’ouvrir en grand les portes de la réalité augmentée, en plus de celles de la réalité virtuelle. Ce qui veut dire que vous pourrez voir ce qui se passe devant votre casque, comme s’il n’était pas sur votre nez, tout en interagissant avec le décor aux alentours.

On peut aussi voir qu’il est 40% plus fin que le Meta Quest 2, tandis que le design global de l’appareil a été retravaillé pour assurer le confort des utilisateurs. De même pour les manettes Touch Plus, désormais plus ergonomiques et moins encombrantes. On retrouvera même la technologie TruTouch à l’intérieur, qui assure un retour haptique pour donner plus de sensations. Une version « Pro » de ces manettes sera aussi proposée, afin de proposer une expérience unique où vous pourrez même jouer sans les avoir en mains.

Côté jeux, on nous assure que le catalogue Quest 2 sera toujours accessible, avec près de 500 jeux et applications. Une bonne nouvelle qui fait forcément écho aux PlayStation VR2, qui n’a pas proposé de vraie rétrocompatibilité à son lancement.

Combien coûte le Meta Quest 3 ?

Si l’on parle du PS VR2, c’est parce que les deux casques sont proposés dans la même gamme de prix. Aujourd’hui, le Meta Quest 2 est vendu à environ 449 €, et ce nouveau casque ne va pas excessivement faire grimper la facture, comme indiqué sur le site officiel.

Vous pourrez mettre la main sur le Meta Quest 3 à 569,99 €. Outre-Atlantique, il est vendu 499 €, de quoi montrer que l’inflation est toujours problématique chez nous.

Quand sortira le Meta Quest 3 ?

Pour le moment, Meta n’a annoncé aucune date de sortie précise, en préférant nous donner rendez-vous plus tard dans l’année pour plus d’informations. On sait seulement que le casque Meta Quest 3 doit sortir dans le courant de l’automne 2023.

On en apprendra peut-être plus à son sujet d’ici quelques heures lors du Meta Quest Showcase.