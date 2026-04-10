Test Plasmaborne – DOOM qui fait un bébé avec Hadès, pour un résultat convaincant en VR

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Durée de vie

Histoire principale

8 heures

Histoire et quêtes annexes

10 heures

Collectionneur

15 heures

Jaquette de Plasmaborne
Plasmaborne
meta quest

Date de sortie : 24/03/2026

  • Une bande-son dans le ton du jeu...
  • De l'action survoltée et fun à la DOOM
  • De très bonnes sensations de tir
  • L'aspect roguelite grisant
  • Le dash qui dynamise les combats
  • L'esthétique un poil comics qui fait son effet
  • Bonne durée de vie et pas si cher (8.99€)
  • La montée en puissance avec les améliorations
  • Les power ups dans les arènes pour pimenter les combats
  • Système de compétences et upgrades d'armes efficace
  • ... pas aussi marquantes que celles de Mick Gordon
  • Des arènes un peu vides
  • Certaines armes peu enthousiasmantes
  • Un poil grossier graphiquement
  • De gros soucis d'IA et quelques bugs
  • Seulement en anglais
  • La narration... n'est pas Hadès qui veut
  • Un équilibrage à revoir
7

S’il dispose d’un manque d’identité sévère, nous avons quand même apprécié l’expérience proposée par Plasmaborne. Avec son gameplay directement intuitif et addictif dans ses runs, mais aussi une durée de vie franchement honnête pour un titre à moins d’une dizaine d’euros, on ressort du soft satisfait du résultat. Alors évidemment il y a pas mal de coquilles d’IA, des frustrations de game design mais aussi d’un schéma de progression qui n’arrive qu’assez peu à se renouveler au fil des runs, mais qu’importe, Plasmaborne offre une bonne dose de fun et avec un système d’amélioration déjà vu certes, mais solide. Bien qu’il y ait une narration absente et une bande-son trop timide à notre goût, Plasmaborne reste sans aucun doute un bon roguelite que l’on conseille, surtout si vous avez aimé des jeux comme DOOM ou Hadès.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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