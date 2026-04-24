Test Little Nightmares VR: Altered Echoes – Une expérience VR courte mais intense

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Jaquette de Little Nightmares VR: Altered Echoes
Little Nightmares VR: Altered Echoes
meta quest
playstation vr 2
steamvr

Date de sortie : 24/04/2026

  • L'esthétique à la Little Nightmares respectée
  • Visuellement bon
  • Des énigmes travaillées et accessibles
  • Le sound design soigné
  • Une bonne interaction avec le décor
  • Très immersif et oppressant en VR
  • Le côté plateforme bien agencé
  • Les séquences d'infiltration face aux créatures
  • Le plaisir d'incarner Dark Six dans une histoire inédite
  • Le rapport d'échelle entre Dark Six et les créatures
  • Pas mal de bugs de collisions
  • Trop peu de prises de risque
  • De légères confusions dans le level-design
  • Des mécaniques de gameplay qui se répètent
  • Une fin avec plus de questions que de réponses
  • Expérience VR extrêmement courte (2/3h pour 5 chapitres)
7

Le retour de la licence Little Nightmares est plutôt bon avec Little Nightmares VR: Altered Echoes. Bien que l’expérience soit trop courte avec pas mal d’éléments de gameplay à la fois sous-exploités et un peu répétitifs à terme, force est de constater qu’Iconik a su retranscrire avec réussite l’univers de la franchise. Avec une immersion totale en VR, ainsi que des séquences de jeu de jeu suffisamment intelligentes et condensées pour maintenir un rythme soutenu tout le long, le titre se révèle être une assez bonne surprise même si l’intérêt sera limité une fois le jeu fini. Quelques coquilles sont aussi à noter sur sa narration qui nous laisse un peu sur notre faim mais dans l’ensemble, le titre se laisse vraiment jouer sans déplaisir, tout en nous faisant profiter de l’ambiance glauque et fascinante de Little Nightmares, respectée jusqu’au bout des ongles. On vous le conseille cependant à moindre coût car 29,99 € pour cinq chapitres que l’on termine en deux heures, cela fait mal.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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