Après Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox ne veut pas du tout s’occuper d’un éventuel Bloodlines 3

Les RPG, c’est terminé pour Paradox

C’est un Mattias Lilja (PDG de Paradox) presque fatigué que l’on semble lire dans les colonnes de PC Gamer. à l’occasion d’une nouvelle interview. Il faut dire que les nouvelles n’ont pas été des plus réjouissantes ces derniers temps chez l’éditeur, qui a enchaîné les déboires de Cities Skylines 2 et l’annulation de Life by You. Son PDG souhaite maintenant que l’entreprise revienne à ce qu’elle sait faire, et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne rentre pas vraiment dans cette case, en RPG qu’il est.

Par conséquent, l’avenir de la licence chez l’éditeur est forcément compromis. Lilja indique ainsi que Paradox ne développera pas un Bloodlines 3 même si le deuxième rencontre le succès, et se contentera seulement de prêter la licence :

« Ce n’est pas dans notre stratégie de faire ce genre de jeu. Donc si Bloodlines 2, si Dieu le veut, rencontre un succès, Bloodlines 3 sera fait par quelqu’un d’autre, sous notre licence. Je dirais que c’est le genre de stratégie qui fonctionnerait. C’est donc toujours une exception par rapport à ce que nous sommes censés faire, nous ne savons pas ce genre de choses, donc nous devrions probablement laisser d’autres personnes le faire. »

Rien d’étonnant dans les propos du PDG ici, qui déclare que le deuxième épisode aurait été annulé si The Chinese Room n’avait pas pris le relais :

« Si nous n’avions pas trouvé The Chinese Room et vu ce qu’ils avaient fait avec les premiers travaux, l’annulation du jeu aurait été la prochaine étape logique, car nous ne pouvions pas continuer comme nous l’avons fait. »

Il ne faut donc probablement pas s’attendre à des DLC après la sortie de Bloodlines 2, lorsque celui-ci arrivera un jour. Paradox veut vite passer à autre chose, et on espère que cela n’est lié qu’à sa stratégie d’éditeur et pas à la qualité du jeu en lui-même.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 devrait sortir courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.