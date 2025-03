Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 devrait sortir au mois d’octobre après plusieurs reports

Plus que quelques bugs à corriger

On commence à connaître la rengaine autour de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Chaque rendez-vous mène à un nouveau report, et celui pris pour la première moitié de 2025 finit de la même manière. Dans une nouvelle vidéo centrée autour du jeu, le producteur Marco Behrmann prend la parole pour annoncer que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 n’arrivera finalement pas avant le mois d’octobre de cette année.

Mais au moins, cette fois, la période se précise. Et pour cause, le développement du jeu est presque terminé selon Marco Behrmann, qui indique que tout le contenu est intégré et que l’équipe de The Chinese Room se focalise maintenant uniquement sur les bugs et sur l’état général du jeu :

« Le jeu est actuellement terminé. Nous nous concentrons actuellement sur la correction de bugs, la stabilité et les performances afin de vous offrir la meilleure expérience possible dès sa sortie. Bloodlines 2 sortira en octobre prochain. »

Car après tous ces reports, il serait forcément très mal vu que le titre sorte dans un état qui nécessiterait beaucoup de mises à jour. Et s’il faudra une nouvelle fois rester prudents avec cette nouvelle période de sortie, on peut malgré tout espérer que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sorte bien cette année.