La nouvelle génération est en route. Cela fait plusieurs mois maintenant que les constructeurs préparent l’arrivée des prochaines consoles et Microsoft a déjà pas mal communiqué autour de sa Xbox Series X, comme ses caractéristiques techniques. Mais il y a une fonctionnalité qui a été annoncée, le Smart Delivery, un terme qui revient souvent ces derniers jours et qui interroge beaucoup. On fait le point.

Que signifie le Smart Delivery sur Xbox Series X ?

Si vous n’avez pas trop suivi l’actualité au sujet de la prochaine Xbox, vous ne savez peut-être pas ce que signifie le terme Smart Delivery, que l’on peut traduire littéralement par « livraison intelligente ». Il s’agit tout simplement d’une fonctionnalité qui permet de n’acheter qu’une seule fois le jeu sur Xbox Series X et de pouvoir y jouer sur Xbox One ou inversement.

Cela permet donc de faire des économies mais également de réduire l’idée de génération, puisque bon nombre de jeux ont déjà annoncé qu’ils profiteront de cette fonctionnalité. Ils seront cross-gen, c’est-à-dire, disponibles sur les deux générations, et en plus de ça, il n’y aura pas à payer une seconde fois.

Quels sont les jeux compatibles Smart Delivery ?

Il faut savoir que le Smart Delivery n’est pas natif à tous les jeux. C’est une fonctionnalité proposée par Microsoft et mise à disposition pour les éditeurs tiers. C’est-à-dire que c’est aux studios d’opter ou non pour cette solution. Le constructeur laisse ainsi le choix aux éditeurs tiers d’utiliser ou non son principe.

Cela veut dire que si un jeu sort à la fois sur Xbox One et Xbox Series X, il ne sera pas automatiquement Smart Delivery. Cependant, le studio pourra, s’il le souhaite, utiliser cette technologie pour que le joueur n’ait à payer qu’une seule version et y jouer sur la console qu’il souhaite. Il faudra vérifier si le jeu en question est Smart Delivery ou non.

Sachez cependant que plusieurs titres ont déjà annoncé qu’ils seront compatibles avec cette fonctionnalité. Comme on peut s’en douter, l’ensemble des productions issues des Xbox Game Studios le seront systématiquement. Halo Infinite ou encore Hellblade 2 sont ainsi déjà inscrits sur cette liste.

Du côté des éditeurs tiers, le choix leur revient mais ils semblent jouer le jeu : Cyberpunk 2077 ainsi qu’une longue liste de jeux annoncés à l’Inside Xbox du 7 mai (Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory : Infinite, DiRT 5, Chorus, Scarlet Nexus, Second Extinction, The Ascent, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 et Yakuza : Like a Dragon) ont été confirmés.

D’autres au contraire, ne proposeront pas forcément cette fonctionnalité. Madden NFL 21 par exemple, aura bien droit à une mise à jour de la version Xbox One vers la version Xbox Series X mais elle ne sera gratuite que pour une durée limitée (pour les joueurs ayant acheté avant le 31 décembre 2020).

Comment fonctionne le Smart Delivery ?

Microsoft n’a pas vraiment fourni de détails précis sur comment fonctionne le Smart Delivery. Que ce soit pour les joueurs ou les studios. Etant donné que la Series X est basée sur la même architecture que la Xbox One, on suppose qu’il est assez facile pour les développeurs de s’adapter à cette technologie.

Ce que l’on sait, c’est que cette fonctionnalité suggère une utilisation simple. En tant que joueur, on achète son jeu et on peut l’utiliser sur l’ensemble des consoles Xbox, allant de la Xbox One, One X, One S, Series X et toutes les déclinaisons qu’elle aura. Cela fonctionne dans les deux sens, si vous l’avez sur la nouvelle génération, vous l’aurez sur l’ancienne et inversement.

Est-ce que le Smart Delivery fonctionne avec les versions physiques ?

Oui, le Smart Delivery prend en charge l’ensemble des versions de jeux. Contrairement au Xbox Play Anywhere où cela marchait uniquement sur les versions digitales, ici, la technologie permet de fonctionner avec toutes les versions achetées. Que vous preniez votre jeu en version boîte ou en numérique sur le store, si le jeu est Smart Delivery, alors vous pourrez en profiter sur toutes les plateformes.

Voilà, vous savez à peu près tout sur le Smart Delivery. Il ne s’agit pas de rétrocompatibilité mais d’une fonctionnalité qui permet aux développeurs, selon leur bon vouloir, de proposer une seule copie pour les différentes générations. Le joueur n’a pas besoin de repayer. A noter que, bien sûr, si le jeu est optimisé ou amélioré sur Xbox Series X, le joueur profite des nouveautés.