Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 introduit quelques personnages de la cour de la Camarilla dans une vidéo sanglante

Mais toujours aucune date de sortie à se mettre sous la dent

Dans ce nouveau trailer, Paradox et The Chinese Room se concentrent sur la présentation des personnages faisant partie de la cour de la Camarilla, l’organisation de vampires qui contrôle la ville de Seattle. On découvre donc Benny, Tolly, Safia ou encore Lou, avec des portraits que vous pouvez voir en bas de cet article, tout en pouvant admirer quelques séquences de gameplay supplémentaires pour ce titre en vue à la première personne qui s’annonce particulièrement sanglant.

Aux dernières nouvelles, ce Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 était prévu pour sortir durant la première moitié de l’année 2025 sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG), PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune date précise n’a encore été confirmée.