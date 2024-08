Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ne sortira pas en 2024, mais tout va bien

C’est officiel, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ne sortira pas avant 2025

L’histoire de Vampire the Masquerade Bloodlines 2 commence en 2015 lorsque Paradox rachète les licences de White Wolf Publishing. Dans le lot se trouvaient alors les droits d’adaptation de Vampire the Masquerade. L’idée d’une suite est teasée dès février 2019, avant d’être officialisée en mars. Le jeu est alors attendu pour 2020, avant d’être repoussée à 2021. Ce n’est que le début des galères pour le titre, qui va même changer de mains. Hardsuit Labs est décommissionné au profit de The Chinese Room, que l’on connaît pour son travail sur Dead Esther, Amnesia A Machine fot Pigs ou encore le très récent Still Wakes the Deep.

En parallèle, Chris Avellone a été accusé d’agression sexuelle et a été démis de ses fonctions. Son travail a été retiré, et rien du produit final ne devrait porter sa marque. Depuis plusieurs mois maintenant, le Vampire the Masquera Bloodlines 2 était attendu, sa sortie étant calée quelque part à l’automne. Visiblement, Paradox veut éviter un nouveau « bad buzz ». Après les vives critiques adressées au studio autour du lancement de Cities Skyline 2 et des DLC de Crusader Kings 3, l’éditeur semble décidé à laisser aux équipes le temps de peaufiner leurs bébés. Sur le blog officiel, on apprend ainsi que Vampire the Masquerade Bloodlines 2 a été repoussé au premier semestre de l’année 2025. Le motif ? S’accorder du temps pour réaliser les finitions. Au sein de la publication, on peut ainsi lire :

Plus tôt cette année, Paradox s’est engagé à ne livrer que les meilleurs jeux à sa communauté, et repousser [Bloodlines 2] est une décision proactive visant à respecter cet engagement. Bien que le titre soit assez solide, et que nous aurions pu maintenir sa fenêtre de sortie [à l’automne 2024], Paradox et The Chinese Room ont collectivement décidé qu’il valait mieux prioriser les finitions.

Plus de tests, plus d’histoire et une communication plus intense au programme

Les réactions des joueurs sont partagées, puisque si certains saluent ce choix, d‘autres ne manquent pas de taquiner le jeu, dont l’histoire semble sans fin. Pour limiter l’attente, The Chinese Room a décidé de donner plus souvent des nouvelles tout en profitant de ces mois supplémentaires pour procéder à de substantielles améliorations. Le message posté sur le blog permet d’en apprendre plus à ce sujet. On sait donc que le temps supplémentaire accordé permettra de poursuivre le travail sur l’assurance qualité. Certaines zones du titre seront également « ajustées » afin d’y inclure certains des retours de la communauté. L’histoire sera également approfondie, afin de donner du corps aux fins du titre, deux fois plus nombreuses que dans l’opus précédent. Pour les prochains mois, voici que ce qui attend les joueurs en quêtes d’os à ronger :

Nous discuterons de tout, de notre vision vampirique de Seattle à l’alimentation sociale et aux différentes factions de la ville. Nous vous présenterons également de nouveaux personnages, ce qui vous permettra de vous familiariser avec les Kindred, qui contrôlent la ville dans l’ombre, avant le lancement du jeu. Le voyage a été long, mais nous approchons des dernières étapes du développement et nous communiquerons la date de sortie une fois que nous serons sûrs du niveau de finition du jeu.

Il ne nous reste plus qu’à attendre pour découvri si le chemin de croix vécu par le titre valait le coup. Rendez-vous, au plus tard, en juin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.