Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pèsera pas trop lourd, voici les dernières configurations PC recommandées
Rédigé par Jordan
Plus qu’une semaine avant de savoir ce que vaut Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, et pour beaucoup, cela est irréel. Le jeu s’est tellement fait attendre que sa sortie semble illusoire, pour ne pas dire crainte par celles et ceux qui pensent que The Chinese Room n’a pas eu les outils adéquats pour remettre sur pied un projet qui est passé de mains en mains. Verdict dans quelques jours, mais d’ici là, Paradox vous laisse voir si votre PC saura tenir la route pour faire tourner le jeu dans de bonnes conditions.
Quelle configuration PC pour jouer à Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?
Les configurations PC complètes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sont maintenant disponibles, et l’un des premiers détails que l’on remarquera facilement, c’est bien le poids du jeu. Dans un monde où l’on est habitué à voir débarquer des jeux peser plus de 80 à 100 Go, par manque d’optimisation ou par un contenu gigantesque, on pourra s’étonner de voir un Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 demander seulement 30 Go d’espace disponible.
Au-delà de cette donnée, voici les configurations recommandées pour Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 :
Configuration minimale (1080p/ 30 FPS)
- GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), AMD Radeon RX 480 (8 Go), Intel Arc A580 (8Go)
- CPU : Intel Core i3-8350k ou AMD Ryzen 3 3300X
- RAM : 8 Go
Configuration recommandée (1080p/ 60 FPS)
- GPU : NVIDIA GeForce GTX 3060 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go)
- CPU : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X
- RAM : 16 Go
Configuration 2K (1440p/ 60 FPS)
- GPU : NVIDIA GeForce GTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7700 XT (12 Go)
- CPU : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5600X.
- RAM : 16 Go
Configuration 4K (2160p/ 60 FPS)
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go)
- CPU : Intel Core i7-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X
- RAM : 16 Go
Configuration Ultra 2K (1440p/ 60 FPS avec DLSS Performances)
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Go)
- CPU : Intel Core i7-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X
- RAM : 16 Go
Configuration Ultra 4K (2160p/ 60 FPS avec DLSS Qualité)
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16 Go)
- CPU : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 5 5800X3D.
- RAM : 16 Go
Configuration Ultra 4K+ (2160p/ 240 FPS avec DLSS Performances)
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 5080 Ti (16 GB)
- CPU : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 5 5800X3D
- RAM : 16 Go
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sortira le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 21/10/2025