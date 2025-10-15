Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pèsera pas trop lourd, voici les dernières configurations PC recommandées

Quelle configuration PC pour jouer à Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ?

Les configurations PC complètes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sont maintenant disponibles, et l’un des premiers détails que l’on remarquera facilement, c’est bien le poids du jeu. Dans un monde où l’on est habitué à voir débarquer des jeux peser plus de 80 à 100 Go, par manque d’optimisation ou par un contenu gigantesque, on pourra s’étonner de voir un Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 demander seulement 30 Go d’espace disponible.

Au-delà de cette donnée, voici les configurations recommandées pour Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 :

Configuration minimale (1080p/ 30 FPS)

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), AMD Radeon RX 480 (8 Go), Intel Arc A580 (8Go)

CPU : Intel Core i3-8350k ou AMD Ryzen 3 3300X

RAM : 8 Go

Configuration recommandée (1080p/ 60 FPS)

GPU : NVIDIA GeForce GTX 3060 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go)

CPU : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X

RAM : 16 Go

Configuration 2K (1440p/ 60 FPS)

GPU : NVIDIA GeForce GTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7700 XT (12 Go)

CPU : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5600X.

RAM : 16 Go

Configuration 4K (2160p/ 60 FPS)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go)

CPU : Intel Core i7-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X

RAM : 16 Go

Configuration Ultra 2K (1440p/ 60 FPS avec DLSS Performances)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Go)

CPU : Intel Core i7-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X

RAM : 16 Go

Configuration Ultra 4K (2160p/ 60 FPS avec DLSS Qualité)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16 Go)

CPU : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 5 5800X3D.

RAM : 16 Go

Configuration Ultra 4K+ (2160p/ 240 FPS avec DLSS Performances)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 5080 Ti (16 GB)

CPU : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 5 5800X3D

RAM : 16 Go

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sortira le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.