Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox rétropédale et intégrera les deux clans bonus dans le jeu de base

Deux DLC narratifs viennent combler le manque chez Paradox

S’il y a bien une chose que le public n’était pas prêt à laisser passer, c’est de voir deux clans de vampires être bloqués derrière des DLC disponibles dès le lancement de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Cela donnait clairement l’impression que ces deux clans avaient été retirés du jeu de base pour mieux forcer à l’achat de l’édition la plus onéreuse du jeu.

Paradox a bien entendu toutes les critiques et fait maintenant marche arrière. En plus de dévoiler une nouvelle bande-annonce du jeu, l’éditeur annonce aujourd’hui que les clans Lasombra et Toreador seront disponibles pour tout le monde dès le lancement, peu importe l’édition choisie. Marco Behrmann, vice-président exécutif de White Wolf et producteur exécutif de Bloodlines 2, déclare :

« Nous remercions notre communauté pour ses retours honnêtes sur Bloodlines 2 et l’édition Premium. Les commentaires étaient clairs : Lasombra et Toreador ont leur place dans le jeu de base, et c’est donc ce que nous faisons. »

Mais Paradox reste Paradox, et il fallait bien trouver une alternative à ces DLC en les remplaçant par d’autres DLC, bien entendu. Ce sont cette fois-ci deux packs d’histoire qui seront vendus en tant que contenu téléchargeable payants, qui n’arriveront qu’en 2026 :

Loose Cannon : Ce premier DLC se concentrera sur l’histoire de Benny et sortira au cours du deuxième trimestre 2026

: Ce premier DLC se concentrera sur l’histoire de Benny et sortira au cours du deuxième trimestre 2026 The Flower & the Flame : Ce DLC suivra l’histoire d’Ysabella et sera disponible au troisième trimestre 2026

Deux DLC visiblement conçus à la volée, car Paradox n’imaginait sans doute pas lancer le jeu sans prévoir de tels contenus. Marco Behrmann rajoute :

« Nous tenons également à remercier The Chinese Room pour la rapidité avec laquelle ils ont élaboré les concepts des packs Histoire qui sortiront post-launch. Nous sommes toujours impressionnés par leur créativité et leur talent pour tisser des intrigues captivantes venant enrichir l’histoire principale de Bloodlines 2. »

Désormais, l’édition Deluxe numérique du jeu donnera accès au pack cosmétique « Santa Monica Memories », tandis que l’édition Premium aura droit au même contenu en plus du pass d’extensions avec les deux DLC cités précédemment. Dans l’édition physique, le bonus de précommande « Bloodlines Nostalgia Jukebox » sera compris. Une édition Premium physique en partenariat avec Plaion a également été révélée, et contiendra :

Le jeu de base

Le bonus de précommande « Bloodlines Nostalgia Jukebox »

Les deux DLC

5 cartes de personnages

Un journal

Un steelbook

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sortira le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.