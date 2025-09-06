Les précommandes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vont être remboursées, le temps d’effectuer des changements

Pour repartir du bon pied

Pour mettre en place ces changements, Paradox doit entièrement revoir les bonus des éditions de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, et donc retoucher aux précommandes. L’éditeur indique donc que les précommandes effectuées sur le PlayStation Store seront remboursées dès le 8 septembre (seule la boutique de Sony est ici mentionnée), avant de les relancer quelques jours plus tard.

Paradox indique également que des détails sur les changements promis seront révélés le 17 septembre :

« Nous procédons à des ajustements et vous communiquerons les détails le 17 septembre. Les changements importants prennent du temps, et nous tenons à bien faire les choses. Les précommandes sur le PS Store seront remboursées le 8 septembre. Vous pourrez à nouveau précommander avant le lancement, qui est le 21 octobre. Merci de votre patience ; nous vous en dirons plus bientôt ! »

On peut donc s’attendre à voir Paradox effectuer des changements sur le DLC et sur l’édition la plus coûteuse du jeu. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 n’avait en tout cas pas besoin d’une si mauvaise presse quelques semaines avant sa sortie, prévue le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.