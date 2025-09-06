Les précommandes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vont être remboursées, le temps d’effectuer des changements
Un développement aussi chaotique que celui de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pouvait pas se terminer sans un dernier rebondissement, n’est-ce-pas ? L’ouverture des précommandes du jeu ne s’est pas déroulée aussi bien que prévue étant donné que le public n’a pas vraiment avalé la pilule concernant un DLC disponible dès le lancement du jeu, qui bloquait l’accès à deux clans supplémentaires, chose importante dans un tel jeu. Face au tollé que cela a provoqué, Paradox avait promis des changements, et ceux-ci seront bientôt annoncés.
Pour repartir du bon pied
Pour mettre en place ces changements, Paradox doit entièrement revoir les bonus des éditions de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, et donc retoucher aux précommandes. L’éditeur indique donc que les précommandes effectuées sur le PlayStation Store seront remboursées dès le 8 septembre (seule la boutique de Sony est ici mentionnée), avant de les relancer quelques jours plus tard.
Paradox indique également que des détails sur les changements promis seront révélés le 17 septembre :
« Nous procédons à des ajustements et vous communiquerons les détails le 17 septembre. Les changements importants prennent du temps, et nous tenons à bien faire les choses. Les précommandes sur le PS Store seront remboursées le 8 septembre. Vous pourrez à nouveau précommander avant le lancement, qui est le 21 octobre. Merci de votre patience ; nous vous en dirons plus bientôt ! »
On peut donc s’attendre à voir Paradox effectuer des changements sur le DLC et sur l’édition la plus coûteuse du jeu. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 n’avait en tout cas pas besoin d’une si mauvaise presse quelques semaines avant sa sortie, prévue le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.
Hi. We’re making adjustments and will share the details on Sept 17. Big changes take time, and we want to do this right.PS Store pre-orders will be refunded on Sept 8. You’ll be able to pre-order again before launch on Oct 21.Thanks for your patience; we’ll share more soon!
— Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@vtmb.bsky.social) 2025-09-05T17:22:55.712Z
Date de sortie : 21/10/2025