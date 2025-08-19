Valor Mortis : Direction l’ère Napoléonienne avec ce premier trailer du titre des créateurs de Ghostrunner

C’est la Mortis

Dans Valor Mortis, qui nous emmènera au 19ème siècle et plus précisément lors de l’ère Napoléonienne, vous incarnez William, un soldat de la grande armée de Napoléon. Revenu d’entre les morts sur le champs de bataille, vous vous réveillez dans une Europe rongée par une mystérieuse peste qui métamorphose les personnes en créatures terrifiantes.

Notre héros aura d’ailleurs en lui ce pouvoir corrompu, lui conférant des habiletés supplémentaires. Sous la forme d’un Souls like avec des éléments de Metroidvania, William aura la capacité de gagner de nouveaux pouvoirs, et d’avoir la possibilité de mieux appréhender les combats. On pense notamment à la fameuse compétence incendiaire à la manière d’un Bioshock, afin de vaporiser l’arrière garde corrompue de Napoléon.

Cerise sur le gâteau, Valor Mortis disposera d’un système de combat à l’épée bien ficelée. Il y aura un côté parade technique qui s’achèvera sur des exécutions viscérales comme nous le montre notamment ces 27 minutes de gameplay en vidéo. En plus d’utiliser chaque arme dans chaque main, la progression se fera visiblement à la manière d’un Souls. Des lanternes seront disposées dans les niveaux, et vous redonneront de la vie avec en compensation, la réapparition des adversaires.

Pour finir, le soft nous promet un système d’amélioration classique à base de levelling. Que ce soit dans l’esthétique ou son gameplay, Valor Mortis a les armes pour convaincre son monde. Tenter quelque chose de nouveau pour le studio One More Level Games tout en contentant les hardcore gamer ayant adorés Ghostrunner semble être la bonne voie, et il nous tarde de voir si la mayonnaise prendra à sa sortie.

Valor Mortis est prévue pour sortie en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.