Usual June, le prochain titre action-aventure de Finji avec des fantômes, est repoussé au 20 janvier 2027

Les vacances spooky devront attendre

Il aurait pourtant fait un titre idéal à jouer durant la période d’Halloween, Usual June ne sortira finalement pas le 28 octobre prochain comme il était prévu. Finji a profité d’une vidéo de gameplay avec un méli-mélo d’images inédites et d’autres déjà vues pour annoncer la nouvelle date.

Ne comptez donc pas sur des enseignements supplémentaires à la vue de ce dernier trailer. On revoit les sessions de dialogue entre June, Sunny, Max et même la fantôme Frankie, ainsi que des séquences de combat dans la dimension spectrale pour notre héroïne principale.

Finji a aussi tenu à commenter ce report dans un communiqué, avec une petite touche d’humour :

« Bien que nous soyons très pressés de sortir le jeu, et que nous pourrions probablement mettre le report sur le dos de GTA 6, la vérité est que nous voulons simplement nous assurer que la version du jeu au lancement soit aussi incroyable que possible. Nous tenons à ce que le travail acharné de nos brillants collaborateurs soit le plus possible mis en valeur, et ce délai supplémentaire va nous le permettre. Il s’agit vraiment d’un jeu spécial, et les personnes ayant travaillé dessus mérite le meilleur lancement qui soit. Merci de votre compréhension, et nous sommes impatients de vous voir enfin jouer à cette aventure très, très bientôt. »

Le clin d’œil est évidemment involontaire, mais vu la modestie du projet comparé à d’autres productions gravitant autour de GTA 6, la référence qui lui est faite a de quoi provoquer un sourire lorsque l’on se rappelle il y a plusieurs semaines comment Roberts Space Industries l’a grossièrement évoqué pour le report de son Squadron 42.

Usual June est donc désormais attendu le 20 janvier 2027 sur PC via Steam.