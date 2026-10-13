Usual June, le prochain titre action-aventure de Finji avec des fantômes, est repoussé au 20 janvier 2027

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Largement mis sur le devant de la scène indé grâce à Tunic, l’éditeur Finji prépare depuis plusieurs années Usual June. Ce titre d’action-aventure suivant les vacances sans pareil d’un groupe d’ados mené par June devait initialement arriver dans quelques jours, mais le coche est loupé. La boîte basée dans le Michigan a en effet annoncé qu’il faudra patienter jusqu’à début 2027 pour se lancer dans ce périple spectral.

Usual June // Source : Finji

Les vacances spooky devront attendre

Il aurait pourtant fait un titre idéal à jouer durant la période d’Halloween, Usual June ne sortira finalement pas le 28 octobre prochain comme il était prévu. Finji a profité d’une vidéo de gameplay avec un méli-mélo d’images inédites et d’autres déjà vues pour annoncer la nouvelle date.

Ne comptez donc pas sur des enseignements supplémentaires à la vue de ce dernier trailer. On revoit les sessions de dialogue entre June, Sunny, Max et même la fantôme Frankie, ainsi que des séquences de combat dans la dimension spectrale pour notre héroïne principale.

Finji a aussi tenu à commenter ce report dans un communiqué, avec une petite touche d’humour :

« Bien que nous soyons très pressés de sortir le jeu, et que nous pourrions probablement mettre le report sur le dos de GTA 6, la vérité est que nous voulons simplement nous assurer que la version du jeu au lancement soit aussi incroyable que possible. Nous tenons à ce que le travail acharné de nos brillants collaborateurs soit le plus possible mis en valeur, et ce délai supplémentaire va nous le permettre. Il s’agit vraiment d’un jeu spécial, et les personnes ayant travaillé dessus mérite le meilleur lancement qui soit. Merci de votre compréhension, et nous sommes impatients de vous voir enfin jouer à cette aventure très, très bientôt. »

Le clin d’œil est évidemment involontaire, mais vu la modestie du projet comparé à d’autres productions gravitant autour de GTA 6, la référence qui lui est faite a de quoi provoquer un sourire lorsque l’on se rappelle il y a plusieurs semaines comment Roberts Space Industries l’a grossièrement évoqué pour le report de son Squadron 42.

Usual June est donc désormais attendu le 20 janvier 2027 sur PC via Steam.

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Jaquette d'Usual June
Usual June
pc

Date de sortie : 20/01/2027

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Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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