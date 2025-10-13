Une version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows apparait chez Auchan

Une annonce imminente ?

Et c’est chez Auchan que la trace d’une version Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows a été retrouvée ce week-end. On peut clairement voir le jeu être affiché chez le revendeur, avec une page qui est toujours disponible au moment où l’on écrit ces lignes, même s’il est impossible de le commander.

Et pour prouver qu’il ne s’agit pas d’une erreur, on a même le droit à la jaquette du jeu avec le logo Switch 2, ainsi qu’au synopsis : « Profitez d’Assassin’s Creed Shadows d’une toute nouvelle façon grâce à la Nintendo Switch 2 ! ». On voit d’ailleurs qu’il s’agirait d’une Game-Key Card, ce qui est dans la lignée de ce que Star Wars Outlaws avait proposé sur la console de Nintendo.

Après cela, difficile pour Ubisoft de nier l’existence d’une telle version. La seule question qui reste est de savoir quand ce portage Switch 2 du jeu sera officialisé, et puisque Ubisoft n’a pas prévu de grand rendez-vous pour les prochains mois, et qu’un Nintendo Direct a eu lieu il y a peu de temps, impossible de savoir quand le tout sera annoncé. Mais cela ne devrait plus tarder, si le jeu en est à être listé chez des revendeurs.