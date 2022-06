Final Fantasy VII Remake sera bien découpé en trois jeux, le troisième est déjà en développement

La grosse annonce de la soirée pour les fans de Final Fantasy VII, c’est celle de Final Fantasy VII Rebirth, la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake. Si son premier trailer nous laisse quelques indices sur les séquences que va couvrir cette suite, on ignorait jusqu’ici en combien de jeux le remake serait découpé, sachant que le premier épisode ne couvrait que la partie de Midgar, qui ne représente qu’une petite portion du jeu de base. On a maintenant la réponse grâce à Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase.

Un projet de trilogie pour le remake de Final Fantasy VII

Le remake de Final Fantasy VII sera donc bien découpé en trois jeux, dont Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, et un autre jeu dont le titre n’a pas encore été dévoilé.

Tetsuya Nomura, directeur créatif sur tous les jeux Final Fantasy VII, déclare que le développement du troisième jeu a d’ores et déjà commencé :

« Le développement de Final Fantasy VII Rebirth progresse rapidement depuis que nous avons adopté une nouvelle structure de développement. Un titre de cette envergure dans lequel tout est interconnecté avant même le début de la production est vraiment rare. En fait, le développement a déjà commencé sur le troisième titre. J’ai moi-même commencé le développement et je travaille à l’achèvement de la série. Nous travaillerons pour offrir ce titre aux fans avec le même enthousiasme jusqu’à arriver à la fin du parcours. »

La structure interne du studio ayant été bouleversée, on peut comprendre que ce troisième épisode pourrait arriver plus vite que prévu chez Square Enix, sauf si d’autres événements imprévus comme le coronavirus viennent à nouveau tout chambouler.

On patientera maintenant jusqu’à l’annonce de ce troisième opus, mais on a tout le temps devant nous, car on attend aussi des nouvelles informations sur Final Fantasy VII Rebirth, prévu pour l’hiver 2023.