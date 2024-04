La saga Final Fantasy se fait la malle

Dès le 21 mai prochain, le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium perdra un peu de sa valeur puisque de nombreux jeux importants vont être retirés. On notera surtout le retrait de la plupart des jeux Final Fantasy, en allant du septième opus (l’original, pas le remake) au quinzième, qui sont pourtant présents depuis un moment. Si vous souhaitez y jouer, vous avez encore jusqu’au 21 mai avant qu’ils ne soient plus accessibles via l’abonnement, avant un possible retour plus tard.

Voici la liste des jeux qui vont prochainement être retirés du PlayStation Plus :