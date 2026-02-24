Final Fantasy VII revient dans une nouvelle version sur Steam et GOG avec quelques améliorations

Du confort en plus avec un mode accéléré

Cette nouvelle version de Final Fantasy VII revient aujourd’hui sur Steam ainsi que sur GOG, et elle embarque avec elle quelques éléments qui vous rendront la vie plus facile. On parle par exemple d’une option qui permet de désactiver les combats aléatoires, ce qui est une aubaine pour celles et ceux qui veulent simplement se balader sur les différentes maps sans interruption.

On retrouve aussi une option de confort permettant de régénérer les points de vie et les MP durant les combats, tout en remontant facilement votre jauge de Limite pour enchaîner les Omnislashs. Autre option intéressante, celle concernant un mode accéléré x3. Si vous connaissez déjà le jeu par cœur et que certains combats sont trop longs pour vous, vous pourrez donc accélérer le rythme. Cela permet aussi de booster les déplacements, et de passer plus rapidement certaines séquences. Enfin, cette version se dote aussi de sauvegardes automatiques.

Si vous avez déjà la version de 2013 dans votre bibliothèque, la mise à niveau sera ici gratuite, et vous aurez accès aux deux versions. Notez cependant que les sauvegardes seront séparées entre chaque version.