Test Digimon Story: Time Stranger – Un J-RPG à la hauteur de ses ambitions ?

Créée dans les années 90 par Aki Maita, Hiroshi Izawa et Takeichi Hongo sous le pseudonyme Akiyoshi Hongo, la franchise Digimon n’a pas rencontré un succès international aussi important que Pokémon sur le long terme. Cependant, ça ne l’a pas empêché de trouver son public par le biais de diverses adaptations en animés, films d’animation, mangas, jeux de cartes, ou encore jeux vidéo. Après nous avoir proposé le sympathique Digimon Survive en 2022, la série Digimon Story a fait son retour le 3 octobre dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series avec Digimon Story: Time Stranger. Édité par Bandai Namco et développé par Media.Vision, le studio nippon derrière les épisodes Cyber Sleuth et Cyber Sleuth – Hacker’s Memory, ce nouveau J-RPG est particulièrement ambitieux pour la saga, au point qu’il a nécessité près de dix ans de production. Mais pour quel résultat ? Avec un peu de retard, voici notre réponse dans ce test.

Conditions de test : Test réalisé à l’aide d’une édition Ultimate numérique Steam fournie par l’éditeur. Celle-ci a tourné en configuration graphique Élevée sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5, d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p et d’une manette Xbox One. Notre session a duré environ 56h, temps nécessaire pour terminer en mode de difficulté « Équilibré » la campagne principale, une majorité de missions secondaires, une partie du contenu annexe (combats de cartes (Jogmon), exploration…), ainsi que rencontrer 316 Digimon et enregistrer les données complètes de 246 d’entre eux dans notre « Digidex ». Au total, 31 trophées/succès sur 46 ont été obtenus. Cet article est garanti sans spoilers majeurs et le point de vue exposé dedans est celui d’une personne ne connaissant la licence que de nom. Notez également que nous avons joué avant et après le déploiement du patch day one et, si nous n’avons pas eu la possibilité d’en profiter, un mode « New Game + » est accessible après avoir terminé une première run. Celui-ci vous permet d’en commencer une nouvelle dans deux modes de difficulté supplémentaires (Méga et Méga +), tout en conservant une partie de votre inventaire lié à votre sauvegarde précédente (compétences d’Agent, points d’Anomalie, argent, etc.) Bonne lecture !

8 ans pour empêcher la fin du monde

Pensé à la fois pour plaire aux néophytes et fans de la première heure, Digimon Story Time Stranger nous invite à incarner Dan ou Kanan Yuki, un agent ou une agente de l’organisation secrète ADAMAS dont le prénom peut être modifié si nous le souhaitons. Alors que nous regardons à travers ces yeux la bande-annonce d’un animé fictif diffusée sur un écran géant de Tokyo, au Japon, nous recevons un appel de notre opérateur ou opératrice de liaison qui, pour l’occasion, prend les traits de l’avatar que nous n’avons pas choisi au moment de lancer la partie.

Dans ce contexte, celui ou celle-ci nous informe qu’un étrange phénomène se déroule dans le quartier de Shinjuku et nous demande d’aller enquêter sur place afin de clarifier la situation. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Lors de nos investigations, nous nous retrouvons rapidement pris au cœur d’affrontements opposant des Digimon. Pire encore, ce conflit finit par provoquer la fin du monde. Toutefois, au lieu d’en mourir, nous voyageons dans le temps et sommes ramenés huit ans dans le passé, avant les événements qui ont débouché sur cette tragédie. Pourquoi ? A nous de le découvrir, en tentant d’empêcher ce futur drame de se produire.

Très intrigante sur le papier, la campagne principale nous offre un prologue de plusieurs heures énigmatique et accrocheur. Problème, le scénario n’avance ensuite quasiment plus pendant environ 15-20 heures. Malgré une mise en scène portée par des cinématiques de très bonne, voire d’excellente qualité, et des doublages japonais extrêmement convaincants, c’est long, beaucoup trop long, au point de rendre nos sessions insipides. Mais, après avoir fait preuve d’énormément de patience, il s’emballe enfin, tout en nous dévoilant au fur et à mesure les éléments d’un lore qui nous a semblé cohérent et plus élaboré que ce que nous avions imaginé initialement.

Bien que des longueurs subsistent et que son arc final soit assez poussif et convenu, la narration est mieux rythmée, intéressante à suivre dans l’ensemble, et nous a surpris plus d’une fois. Certains moments sont même parvenus à nous toucher ou nous faire sourire. Nous pensons notamment à ceux dédiés à Aegiomon et Inori Misano, un Digimon et une jeune lycéenne dont les liens vont être mis à rude épreuve tout au long de l’aventure. Nous avons aussi aimé le travail d’écriture autour de plusieurs alliés masculins et féminins partageant l’affiche à nos et leurs côtés, tels que Merukimon, Minervamon, Shellmon et Sirenmon. Mirei Mikagura, la mystérieuse réceptionniste du Cinéma de l’Entremonde, campe également brillamment son rôle de bout en bout.

En revanche, Nanimon, que nous croisons pourtant très peu, réussi l’exploit d’être une des créations les plus inutiles et insupportables de l’histoire du jeu vidéo. Quant aux autres personnages humains, aucun n’a su vraiment nous marquer, pas même notre opérateur ou opératrice de liaison qui se contente de parler pour ne rien dire la plupart du temps. Un défaut d’autant plus regrettable quand nous remarquons que le ou la protagoniste que nous contrôlons ne bénéficie d’aucun doublage audio, même en conservant son prénom par défaut. C’est un détail mais y avoir droit lui aurait insufflé le supplément « d’âme » et de personnalité qui lui manque pour éviter de nous faire plus ou moins souvent oublier qu’il ou elle est censé(e) être le héros ou l’héroïne de l’histoire. C’est dommage.

451 Digimon au programme. Saurez-vous tous les obtenir ?

A l’image de nombreux J-RPG, Digimon Story: Time Stranger intègre un gameplay particulièrement riche qui, malgré la présence de tutoriels complets et bien pensés, nous a demandé quelques heures pour le comprendre et apprendre à le maîtriser. Concrètement, celui-ci tourne essentiellement autour de l’acquisition des 451 Digimon présents au roster de cet opus. Outre le premier qui nous est offert en début de partie et dont le choix se restreint à Gomamon, Patamon ou DemiDevimon, il existe deux manières d’en obtenir : la Conversion et la Digivolution.

Dans le premier cas, vaincre un « petit monstre » sur notre chemin nous rapporte une certaine quantité de données à son sujet. Plus nous en accumulons, plus le taux d’analyse augmente en conséquence et, dès que ce dernier atteint la barre des 100 %, nous pouvons « générer » celui qui s’apprête à devenir notre compagnon de route. Précision importante, il est possible d’aller jusqu’à un plafond fixé à 200 %, ceci dans le but de « créer » un Digimon de base plus puissant.

Concernant la digivolution, ce système non-linéaire est l’opportunité de débloquer des versions générationnelles différentes d’une créature. C’est très pratique pour tenter de libérer son plein potentiel à terme, faciliter notre progression, et compléter notre « Digidex » un peu plus rapidement, sans avoir besoin de farmer pendant des dizaines et des dizaines d’heures. Cependant, avant de passer d’une forme à une autre, il ne faut pas oublier que le faire réinitialisera l’XP de notre « monstre » au niveau 1. De plus, cette action n’est envisageable qu’en remplissant des conditions précises et qui sont essentiellement liées aux caractéristiques possédées par notre Digimon.

Susceptibles de changer tout au long de notre périple, chacun d’eux est donc doté d’un niveau d’XP, un Attribut (Données, Virus, Antivirus…), un Trait de personnalité (Zélé, Stratégique, Tolérant…), des Éléments auxquels il est plus vulnérable ou résistant qu’à d’autres (Feu, Eau, Vent…), un pourcentage d’Affinité, un rang de Talent (plus il est élevé, plus le niveau d’XP maximum augmente), des statistiques qui déterminent son efficacité pendant un affrontement (Attaque, Défense, Vitesse…), des Compétences spéciales ou de Liaison, qui sont uniques ou à lui attribuer manuellement parmi toutes celles que nous avons en stock, et deux slots d’objets à lui équiper.

Bien entendu, les envoyer au combat et utiliser ou leur confier des objets ne sont pas les seuls moyens de renforcer leurs aptitudes en vue de procéder à leur digivolution. La Digiferme, un lieu personnalisable depuis la réception du Cinéma de l’Entremonde, est aussi conçu pour ça, tout comme les arbres de compétences de notre protagoniste. Au nombre de cinq, y dépenser dedans les points d’Anomalie récupérés en terminant des quêtes principales et secondaires nous aide à débloquer pléthore de bonus passifs permanents et augmenter notre niveau d’Agent ou Agente.

Bref, rien qu’en se focalisant sur l’acquisition de tous ces Digimon, il y a largement de quoi s’occuper. Et pourtant, nous n’avons pas encore évoqué un autre aspect bien huilé et majeur du titre : ses combats.

Trop de combats, tue les combats… et le plaisir de jouer ?

Entièrement au tour par tour, les affrontements sont la quasi-unique façon de progresser dans Digimon Story Time Stranger. Plus ou moins stratégiques, ils confrontent toujours notre équipe de six Digimon (trois sur le terrain et trois en réserve), et Aegiomon la plupart du temps, à un ou plusieurs ennemis : des mobs ou des boss. Selon les circonstances, un ou plusieurs alliés sont également présents pour nous épauler. Pour venir à bout des défis imaginés par les développeurs dans le cadre de la campagne principale, d’une mission secondaire ou en arpentant un Donjon extérieur, une des rares activités annexes du titre par ailleurs, il est donc nécessaire de tirer intelligemment partie des caractéristiques de nos compagnons et adversaires.

Quel est l’ordre dans lequel chaque Digimon peut agir ? Puis-je influer dessus ou pas ? Quels sont les Attributs des membres de mon équipe et ceux de mes ennemis ? Vaut-il mieux user d’une attaque standard ou lancer une compétence spécifique ? Combien de « Spécial Points » (abrégés SP en jeu) ça va me coûter ? Quel est l’Élément qui lui est associé ? A-t-elle vocation à cibler un seul ou plusieurs adversaires à la fois ? Quel est son niveau de puissance et son degré de précision ? Beaucoup de questions peuvent se poser dans notre tête dans le seul but d’optimiser notre efficacité sur le « champ de bataille ».

Mais, rassurez-vous, même si réfléchir est indispensable pour se faciliter la vie, le J-RPG reste pensé pour finir entre les mains du grand public. Ainsi, une option « Analyse » est disponible pour se remémorer les forces et faiblesses connues de notre ou nos ennemis dès que nous en avons besoin, en pressant une simple touche de la manette. Nous pouvons demander à nos compagnons de se focaliser sur la défense plutôt que l’attaque, ce qui est pratique pour essayer de mieux encaisser les assauts les plus puissants des boss, après avoir échoué à les empêcher de les charger pendant quelques tours en visant leur point faible.

Utiliser un objet et remplacer un membre de notre groupe ne nous fait pas perdre notre tour. Notre agent ou agente peut lancer une DigiAttaque, pour prendre un petit avantage avant même le début d’une bataille, ou un Art croisé, pour tenter de renverser le cours des événements à des moments spécifiques. Rester immobile pendant quelques secondes entre deux escarmouches permet de soigner automatiquement notre équipe, sans avoir besoin de dépenser des ressources de notre inventaire. Et, en dernier recours, nous avons toujours l’autorisation de fuir un affrontement mal engagé, abandonner un combat de boss afin de le relancer ou charger une ancienne sauvegarde, et même laisser le titre jouer à notre place !

Couplés aux autres mécaniques de gameplay et une IA alliée qui fait le job, sans pour autant trop nous voler la vedette, c’est un plaisir de gérer chaque combat de A à Z. Tout du moins, c’est le cas pendant la majorité de la partie, pas dans son entièreté, car ils sont nombreux, trop nombreux, au point de nous procurer un sentiment « d’indigestion » sur le long terme. Certes, vaincre des mobs à la pelle est nécessaire pour accumuler de l’XP et compléter notre « Digidex » mais ça devient bizarrement assez vite redondant malgré les 451 créatures différentes de cet épisode.

Les boss, eux, nous obligent plus ou moins souvent à nous adapter dans le seul but de les terrasser. C’est génial pour les friands de batailles tactiques au tour par tour, surtout qu’il y en a vraiment qui sont retords à mettre K.O. Toutefois, certains sont une plaie à vaincre pour diverses raisons, notamment dans l’arc final de l’aventure. De plus, l’ajout de quelques options de confort supplémentaires n’auraient pas été de refus pour nous aider davantage au besoin, comme une fonctionnalité nous permettant de créer et sauvegarder manuellement ou automatiquement plusieurs builds et équipes variées de Digimon afin de pouvoir mieux s’adapter à toutes les situations.

Autre souci, en axant l’expérience à l’excès sur les combats, ça rend la progression très répétitive. Elle qui nous contraint déjà à faire des détours et allers-retours fatiguant à la longue, elle n’avait vraiment pas besoin de ça. Et, désolé, mais ce ne sont pas non plus les combats de cartes (Jogmon) ou les rares phases de « puzzles » présentes qui permettent de trancher avec cette impression.

Pour couronner le tout, certains niveaux plus ouverts sont surchargés d’ennemis qui réapparaissent trop vite après avoir été battus. Ça nous interdit de les nettoyer entièrement et nuit fortement au léger sentiment d’exploration offert par le jeu. Par exemple, la Foret mécanique est le biome le plus horrible à parcourir juste à cause de ce défaut. Heureusement qu’il existe des boutiques où acheter une partie des objets et ressources que nous ne récupérons pas en chemin !

Une réalisation globale de très bonne qualité

En conclusion de ce test, faisons un tour d’horizon de la réalisation globale proposée par Digimon Story: Time Stranger. Dans ce domaine, Media.Vision et Bandai Namco ont fourni les efforts que nous attendions d’une production tarifée au prix d’un AAA. Sincèrement, le rendu visuel général est agréable, voire très agréable à l’œil, et fluide en toutes circonstances. Bien que ce soit essentiellement l’apparence de certains personnages humains, ceux des Digimon et les animations de leurs différentes attaques qui aient bénéficié du plus grand soin, les décors des environnements parcourus tout au long de la partie apportent également ce petit quelque chose à « l’immersion ».

Des rues de Tokyo au Cinéma de l’Entremonde, en passant par les différentes régions du Digimonde d’Illiade (Centre-ville, Zone des abysses, Temple du gardien…), chaque biome dégage son propre charme. De jolies ambiances qui sont portées aussi par des musiques sympathiques pour les oreilles, même si la bande-son nous a paru manquer un peu de variété dans l’ensemble.

Dommage encore une fois que les trop nombreux ennemis et affrontements auxquels nous sommes confrontés nous empêchent de pleinement en profiter. De plus, si nous voulons être vraiment tatillons, nous pourrions reprocher que la caméra soit peut-être souvent légèrement trop proche de notre personnage, pendant les phases d’exploration, et des créatures, lorsqu’elles lancent une compétence en combat.

Concernant l’interface et les menus, nous n’avons pas grand-chose à redire sur leur conception. Éventuellement, ça nous a un tantinet frustré d’avoir mis près d’une trentaine d’heures pour localiser l’emplacement de notre « Digidex » parce que nous le cherchions désespérément dans l’onglet « Digimon », alors qu’il a été intégré à celui intitulé « Agent ».

Enfin, les développeurs ont effectué un excellent travail en matière de peaufinage et d’optimisation. Certes, nous avons rencontré ou identifié quelques bugs mineurs lors de nos sessions, y compris après le déploiement du patch day one, mais leur présence n’est pas suffisante pour venir gâcher notre plaisir de jouer. Par exemple, la caméra était aux fraises à une ou deux occasions, de rares informations n’ont pas été traduites et une faute d’orthographe a été constatée dans la localisation française, et quelques dialogues étaient partiellement masqués par la bande noire située en bas de l’écran pendant deux-trois cinématiques. Rien de bien méchant en somme.