Test Digimon Story: Time Stranger – Un J-RPG à la hauteur de ses ambitions ?

Durée de vie

Histoire principale

45 heures

Histoire et quêtes annexes

70 heures

Date de sortie : 03/10/2025

  • Récit intéressant à suivre dans l'ensemble…
  • Aegiomon et Inori
  • Gameplay riche et bien huilé
  • 451 Digimon différents à obtenir
  • Combats de boss souvent stratégiques et plaisants
  • Réalisation globale de bonne, voire de très bonne qualité
  • Excellent travail effectué en matière de peaufinage et d'optimisation
  • …Malgré des longueurs et un arc final convenu
  • Nanimon
  • Expérience de jeu trop axée sur les affrontements
  • Progression très redondante
  • Bande-son manque un peu de variété dans l'ensemble
7

Digimon Story Time Stranger dispose de solides arguments pour convaincre les joueurs et les joueuses de lui laisser sa chance. Son gameplay est riche et bien huilé, son roster de créatures est dense et varié, ses combats de boss stratégiques sont souvent très plaisants à prendre en mains, et sa réalisation globale est digne d’un titre tarifé au prix d’un AAA. Malheureusement, le J-RPG souffre aussi de défauts susceptibles de provoquer de la frustration et de la lassitude en cours de partie. Sa narration, pourtant intéressante à suivre dans l’ensemble et surprenante à plusieurs occasions, voit son rythme et son niveau de qualité sapés par des longueurs et un arc final poussif et trop convenu. Sa progression est très répétitive. Quant à son expérience de jeu, elle est trop fortement axée sur les affrontements, et ce jusqu’à l’excès. Si vous êtes du genre patient et êtes prêts à lui pardonner ces écueils, alors vous devriez passer un bon moment dessus. Dans le cas contraire, vous risquez d’abandonner l’aventure avant de découvrir ce qu’elle a réellement dans le ventre. À défaut d’être pleinement à la hauteur de ses ambitions, il s’agit donc d’une production se plaçant un peu à mi-chemin entre le gros plaisir coupable et le vrai bon jeu capable de marquer les esprits.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

