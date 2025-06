Une manette Sonic à collectionner : notre avis sur le modèle PDP REALMz

Design

Entre les joueurs nostalgiques de la Mega Drive et les fans de la dernière heure qui ont découvert Sonic avec le film ou Sonic Frontiers, la mascotte bleue de SEGA n’a jamais été aussi populaire. PDP l’a bien compris et propose une manette qui parle autant au cœur qu’aux mains. La REALMz Sonic Green Hill Zone est un pad filaire pour les consoles Nintendo Switch et il ne se contente pas d’un simple autocollant ou d’un coloris flashy. Il rend visuellement hommage à l’univers de Sonic avec une coque transparente laissant apparaître un décor en plusieurs couches… et même une petite figurine de Sonic nichée dans la poignée.

Même les boutons et la croix directionnelle sont aux couleurs du hérisson avec du bleu et du rouge. L’éclairage LED blanc, doux et bien intégré, vient souligner la transparence de la coque sans tomber dans l’effet “sapin de Noël”. On peut régler son intensité directement via la manette, mais il n’y a pas d’option RGB ou de lumière multicolore. Ce n’est pas gênant pour autant, l’ambiance reste fidèle à l’univers du hérisson bleu, et l’ensemble est franchement réussi.

La manette est vendue autour de 39,99€ selon les revendeurs, ce qui la place dans une gamme de prix raisonnable, surtout quand on voit le soin apporté au design. Notez que d’autres déclinaisons existent : Tails, Knuckles, et même des modèles sous licence Minecraft.

Prise en main

Côté confort, PDP signe ici une manette bien équilibrée. La forme rappelle celle d’un pad Xbox, avec des poignées incurvées qui tiennent bien en main. Le plastique utilisé ne fait pas haut de gamme, mais il reste solide et agréable au toucher. Les sticks sont fluides, les boutons répondent bien, et le tout reste précis même après plusieurs heures de jeu. Comparé à une manette Switch Pro Controller, il faut tout de même noter que la presse des boutons est bien plus mécanique. Ce n’est pas du tout gênant, le ressenti se fera en fonction des goûts de chacun.

Malgré tout, il y a quelques défauts notables comme le câble USB-A vers USB de 30cm qui est bien trop court et sert uniquement pour recharger l’appareil lorsqu’on ne l’utilise plus. En outre, il faut faire une croix sur certaines fonctionnalités : pas de gyroscope, pas de vibration, et gâchettes non analogiques. Si vous jouez à Splatoon 3 ou à des jeux qui utilisent beaucoup le motion control, ce ne sera pas la manette idéale. En revanche, pour tous les autres jeux plus classiques (Mario Kart, Sonic Frontiers…), il n’y a aucun souci.

De plus, étant sortie avant la Switch 2, la manette n’est pas compatible avec la dernière console de Nintendo. En espérant qu’une mise à jour puisse le permettre à l’avenir.

La PDP REALMz Sonic Green Hill Zone est bien plus qu’un accessoire de jeu, c’est un objet de fan qui ne tombe pas dans la caricature. Visuellement réussie, confortable à utiliser et proposée à un tarif abordable, elle remplit parfaitement son rôle de manette d’appoint stylisée. Certes, elle ne coche pas toutes les cases côté fonctionnalités, mais si vous êtes fan de Sonic et que vous cherchez une manette sympa à offrir ou à ajouter à votre setup, difficile de ne pas craquer.