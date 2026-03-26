Test Corsair Makr Pro 75 – Un clavier Hall Effect premium qui réussit presque tout

Il y a quelques mois, Corsair sortait le Makr 75, un clavier ultra custom à personnaliser soi-même. Avec le Corsair Makr Pro 75, nous avons une version bien différente qui revient aux fondamentaux. Exit le côté bricolage, ici tout est déjà assemblé. L’autre tendance que l’on retrouve chez les claviers récents est celle de concilier un clavier Hall Effect compétitif bourré de fonctions, et un clavier qui privilégie la qualité de fabrication, l’acoustique et le confort de frappe. La promesse est donc de proposer un clavier compact, haut de gamme, ultra réactif et agréable au quotidien. Reste à voir si le tarif premium (249€) est réellement justifié.

Conditions de test : nous avons utilisé le Corsair Makr Pro 75 pendant deux semaines, aussi bien en rédaction qu’en jeu.

Design

Le Corsair Makr Pro 75 adopte un format 75 %, un gabarit désormais très populaire chez ceux qui veulent libérer de l’espace sur le bureau sans sacrifier totalement le confort d’utilisation. Concrètement, on perd le pavé numérique, mais on conserve une disposition suffisamment complète pour rester à l’aise dans toutes les situations.

Visuellement, c’est un clavier qui fait clairement son effet. La finition « Eclipse », avec ce mélange de noir, blanc et touches jaunes, aurait pu tomber dans quelque chose d’un peu trop tape-à-l’œil, mais le rendu fonctionne très bien. L’ensemble garde une certaine élégance, avec juste ce qu’il faut de contraste pour sortir du lot. On apprécie aussi la présence d’une molette en haut à droite, pratique et bien intégrée.

Avec son châssis entièrement en aluminium et son poids d’environ 1,3 kg, le MAKR PRO 75 ne donne jamais l’impression d’être creux ou fragile. Au contraire, il affiche une vraie densité (bien qu’un peu lourd si on souhaite le transporter souvent) avec une sensation premium qui se retrouve autant à la prise en main que sur le bureau. Corsair soigne même la partie inférieure avec des pieds bien pensés et un système d’inclinaison magnétique plus original que les rehausseurs classiques.

On a aussi un rétroéclairage RGB particulièrement propre. Les effets lumineux sont lisibles, bien diffusés, et suffisamment puissants pour rester visibles en journée.

Performances

C’est évidemment sur le terrain des switches Hall Effect que le Makr Pro 75 veut faire la différence. Le clavier embarque ici des switchs magnétiques Corsair MGX Hyperdrive, pré-lubrifiés, avec un ressenti linéaire très fluide. À l’usage, on retrouve une frappe douce, régulière, sans accroche, avec une course totale de 4,1 mm. Un vrai confort pour ceux qui aiment enfoncer pleinement leurs touches.

à où le clavier devient plus intéressant, c’est avec sa gestion de la pression des touches. Il est possible d’ajuster le point d’activation entre 0,1 mm et 4 mm. Autrement dit, on peut aussi bien configurer un clavier ultra sensible pour le jeu compétitif que revenir vers quelque chose de plus classique pour du traitement de texte. Le fait de réellement adapter le comportement du clavier à ses habitudes est sans doute le gros point fort de ce Makr Pro 75.

En jeu, le clavier de Corsair fait logiquement très bonne impression. Entre l’anti-ghosting complet, le NKRO, le polling rate allant jusqu’à 8000 Hz et les fonctions comme le Rapid Trigger ou le FlashTap pour la gestion des entrées simultanées, le clavier s’adresse clairement à des compétiteurs qui veut de la réactivité.

Comme d’habitude, Counter-Strike 2 et Butterfield 6 ont été nos cobayes. Sur les FPS notamment, la sensation de réponse immédiate est bien présente. Le clavier suit sans broncher lors des changements de direction rapides ou des séquences où plusieurs touches s’enchaînent très rapidement. L’autre bonne surprise vient du confort de frappe. Corsair ne s’est pas contenté d’ajouter des fonctions pour les jeux compétitifs, la marque a aussi travaillé l’acoustique avec une structure interne en plusieurs couches.

Résultat, le son est bien plus maîtrisé que sur beaucoup de claviers gaming classiques. Le son est bien plus satisfaisant et sans résonance désagréable ni effet creux. On a un rendu sonore similaire, voire supérieur (ce n’est pas non plus le même prix) au Keyz Elite 400 WG que l’on a testé récemment du côté de chez G-Lab. Pour de longues sessions de rédaction, c’est un vrai plus, et cela donne au clavier une polyvalence bienvenue.

Logiciel et connectivité

Le Corsair MAKR PRO 75 est livré en filaire avec un câble USB-C vers USB-A détachable. La connexion est simple, stable, et conviendra à la grande majorité des usages. En revanche, il faut noter que le sans-fil n’est pas inclus de base. Corsair propose bien un module additionnel pour profiter du Bluetooth et du 2,4 GHz, mais cela alourdi encore la facture. C’est un point à garder en tête pour ceux qui cherchent un clavier premium déjà complet dès l’achat.

Côté personnalisation, Corsair propose deux solutions : le logiciel iCUE, bien connu des habitués de la marque, et un Web Hub directement accessible depuis votre navigateur. Cette seconde option est plutôt bienvenue, car elle évite l’installation d’un logiciel pour les réglages les plus courants. Dans les deux cas, on retrouve un éventail très complet de paramètres avec des effets RGB, le mappage des touches, le réglage de l’actionnement des touches, la calibration, la gestion de la molette ou encore les macros.

Cela pourra être un peu intimidant pour ceux qui souhaites uniquement du « plug & play », mais si vous comptez acheter ce petit bijoux et exploiter au maximum ses capacités, il est indispensable de prévoir une grosse phase de réglage.