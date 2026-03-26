Test Corsair Makr Pro 75 – Un clavier Hall Effect premium qui réussit presque tout

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  • Excellente qualité de fabrication
  • Belle finition visuelle et originale
  • Des switchs Hall Effect fluides et convaincants
  • Des réglages avancés utiles en jeu
  • Très bonne acoustique pour un clavier gaming
  • La double solution logicielle
  • Tarif élevé
  • Sans-fil non inclus d’origine
  • Fonctions avancées qui demandent un peu d’investissement
8

Le Corsair MAKR PRO 75 réussit là où beaucoup de claviers Hall Effect échouent encore. Il ne se contente pas d’être rapide, il cherche aussi à être agréable, bien construit et réellement premium dans son exécution. Corsair signe ici un clavier compact très complet, capable de répondre aux attentes des joueurs compétitifs tout en offrant un vrai confort de frappe au quotidien. Tout n’est pas parfait, à commencer par un prix élevé et un sans-fil facturé en supplément, mais l’ensemble reste particulièrement cohérent pour qui veut un clavier haut de gamme, moderne et très personnalisable.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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