Test Keyz Elite 400 WG – Un clavier mécanique gaming silencieux et confortable à moins de 100€

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8.5

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • Format compact et solide
  • Frappe fluide et très agréable
  • Excellente réduction du bruit
  • Performant en filaire et en sans-fil
  • Très bonne autonomie
  • Un prix à mois de 100€
  • Pas de rétroéclairage par touche
  • Logiciel austère et peu intuitif
  • Design tricolore qui pourra être clivant
8.5

Le Keyz Elite 400 WG confirme que The G-Lab maîtrise son sujet lorsqu’il s’agit de claviers mécaniques abordables et bien pensés. Proposé sous la barre symbolique des 100€, il coche de nombreuses cases comme le format 96 % compact, une excellente qualité de frappe, une réduction de bruit particulièrement réussie et une autonomie solide. Son design tricolore affirmé ne conviendra pas à tous les setups, l’absence de rétroéclairage par touche pourra en frustrer certains, et le logiciel manque clairement de modernité et d’accessibilité. Mais ces concessions restent largement acceptables compte tenu du prix affiché.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Sony aurait bel et bien décidé d’arrêter de porter ses exclusivités solo PlayStation sur PC selon Jason Schreier (Bloomberg)

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sony aurait bel et bien décidé d’arrêter de porter ses exclusivités solo PlayStation sur PC selon Jason Schreier (Bloomberg)

Le Metaphor: ReFantazio Orchestra Concert World Tour fera escale à Paris en 2027

pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le Metaphor: ReFantazio Orchestra Concert World Tour fera escale à Paris en 2027

Let It Die va fermer ses serveurs en septembre, mais ne meurt pas définitivement grâce à une Offline Edition

pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Let It Die va fermer ses serveurs en septembre, mais ne meurt pas définitivement grâce à une Offline Edition

Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires