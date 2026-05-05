Test Trust GXT 122 Felox+ – La surprise à moins de 30 € ?

Que l’on soit étudiant ou disposant d’un budget très serré, trouver du bon matériel PC à moindre coût peut devenir un chemin de croix. On tombe souvent sur des offres de mauvaise qualité qui ne dure qu’un temps ou bien faire un tas de compromis. Et pourtant, la marque Trust semble avoir trouvé une formule étonnamment solide avec la Trust GXT 122 Felox+. Sur le papier, nous avons une souris très complète à moins de 30€, rien que ça.

Conditions de test : Nous avons pris en main la souris durant près d’une semaine pour du travail de bureau et pour le jeu.

Design

La Trust GXT 122 Felox+ propose un look qui singe les standards de la souris gaming par excellence. Un bon point qui ne donne pas l’impression que nous sommes face à un appareil très cheap. La forme n’est pas que pour les yeux puisque la prise en main en « palm grip » dispose d’un châssis qui épouse bien la main.

En outre, elle reste assez légère avec ses 92 grammes, ce qui est un bon point à ce prix. Le revêtement mat est agréable et la bande RGB discrète sur le dessous lui donne un petit avantage esthétique supplémentaire. Il ne faut tout de même pas s’attendre à un festival de lumière, on reste dans une proposition très basique. Petit bonus appréciable : Trust fournit des grips autocollants texturés à coller sur les parties latérales et sur les deux clics. On espère que la fixation tiendra sur la durée, mais cela n’est pas du tout gadget et apporte réellement une amélioration dans la tenue en main.

Le gros argument de cette souris, c’est la double connectivité. Nous avons ainsi une connexion 2.4 GHz via le dongle USB (pour le gaming) et une connexion Bluetooth pour 2 appareils simultanés. Sans oublier le câble de rechargement qui permet également une connexion filaire agréable grâce au câble tressé. Dernier bon point, le dongle USB dispose d’un espace de rangement directement en dessous de l’appareil.

Prise en main

Bien entendu, malgré les apparences, nous sommes loin d’une souris calé pour l’eSport ou pour les acharnés de compétions. Toutefois, les performances sont largement suffisantes pour jouer convenablement. La Trust GXT 122 Felox+ dispose en effet d’un capteur PixArt PW3311 pouvant aller jusqu’à 12 000 DPI et qui profite d’un polling rate de 1000 Hz.

Trust propose ainsi un rendu minimal bien calibré pour les joueurs voulant s’investir sans se ruiner. Comme d’habitude Battlefield 6 et Counter-Strike 2 sont passés sur le grill pour nos test concernant la partie gaming. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réactivité est plutôt bonne et nous n’avons constaté aucun décrochage ou autre souci mineur. Attention toutefois pour ceux qui préfère les molettes un peu rigides car celle-ci s’avère être extrêmement fluide.

La seule déception constatée concerne les deux boutons latéraux qui ne sont pas très facile d’accès avec le pouce (le boutons sont longs et fins) et demandent une distance d’activation un peu trop grande.

Logiciel et Autonomie

Concernant l’autonomie, nous ne sommes clairement pas déçu. La souris affiche 40 heures de durée de vie via le dongle environ 30 heures en Bluetooth. Un rendu plus que correct d’autant qu’elle est utilisable durant la recharge via le câble USB. Le logiciel de Trust ne va clairement pas gagner de prix du meilleur design, mais il fait le job malgré son interface austère. Il vous permet ainsi le remapping complet des boutons, la création de macros, le réglage précis du DPI, la gestion du RGB (7 couleurs + effets) et la configuration de plusieurs profils personnalisés.