Test Trust GXT 122 Felox+ – La surprise à moins de 30 € ?

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  • Prix imbattable
  • Double connectivité
  • Bonne autonomie
  • Performances solides
  • Logiciel visuellement austère
  • Les boutons latéraux
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On s’attendait à pardonner beaucoup de choses pour une souris vendu à moins de 30€, mais force est de constater que la Trust GXT 122 Felox+ accumule au contraire les bons points pour un produit d’entrée de gamme. Elle propose une expérience complète et sans vrai défaut bloquant. En bref, difficile de faire mieux si vous disposez d’un budget serré.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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