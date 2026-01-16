Test ROG Strix Scar 18 (2025) – Un PC portable surpuissant pensé pour le salon

Même si Asus vient récemment de dévoiler les nouveautés à venir pour 2026 lors du dernier CES, le ROG Strix Scar 18 s’affiche comme l’un des portables gaming les plus puissants du moment. Il se destine clairement à ceux qui recherchent une expérience proche du PC de bureau mais dans un format mobile. Avec son châssis massif, ses composants haut de gamme et son écran généreux, il a été pensé pour les joueurs cherchant un configuration confortable, à condition d’accepter certaines concessions. Néanmoins, avec les hausses de prix des composants (et celles à venir), ce genre de machine peut devenir une alternative de plus en plus intéressante malgré un tarif élevé.

Conditions de test : Nous avons pris en main le ROG Strix Scar 18 (2025) durant près de 2 semaines, en oscillant entre du travail de bureau et des sessions de jeu. La machine prêtée par Asus disposait d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 ti Laptop.

Design

Le Scar 18 ne passe clairement pas inaperçu. Il arbore un châssis imposant, clairement orienté vers la performance plutôt que la portabilité. Malgré cela, la qualité de fabrication se ressent avec une construction robuste. On vous avoue que sa taille imposante ne facilite pas le transport, mais lorsque vous devez le faire occasionnellement, cette solidité permet de rester serein.

Esthétiquement parlant, le design est typique d’une machine gaming haut de gamme avec des lignes anguleuses, des touches RGB personnalisables sur le clavier, et du plastique mat qui offre un joli rendu et qui limite un peu les traces de doigts. Comme d’habitude avec Asus, on aime cette orientation gaming, mais qui n’en fait pas trop visuellement. On est tout de même agréablement surpris de retrouver la technologie AniMe Vision, utilisée sur les ROG Phone d’Asus. Comme pour les smartphones, il vous permet de décorer le capot avec des animations personnalisées.

En matière de connectique, nous avons une offre quasi-complète : Thunderbolt 5, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet 2.5 Gb, audio et Wi-Fi 7. On apprécie aussi la possibilité de mise à niveau simple de la RAM, grâce à des slots accessibles sans outil (même si, de nos jours, le problème est ailleurs concernant la RAM). On regrette juste l’absence d’un lecteur de carte SD ou micro-SD.

Ecran

L’un des points forts évidents de ce modèle est son immense écran de 18 pouces Mini-LED Nebula HDR en définition QHD+ (2560×1600) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Les couleurs sont riches, le contraste est excellent, et la fréquence élevée garantit une fluidité remarquable dans les jeux compétitifs ou les jeux AAA. On apprécie aussi l’intégration de la technologie Dolby Vision et G-Sync qui améliore l’expérience visuelle aussi bien dans les séquences rapides que dans les contenus utilisant le HDR.

Nous avons ainsi pris en main des jeux comme Rocket League (bien plus confortable avec une haute fréquence pour plus de fluidité), Battlefield 6, Dynasty Warriors Origins, Hades II ou encore Escape from Duckov. Même en mettant de côté les performances, l’écran offre un rendu impeccable, avec une très bonne luminosité.

Performances

Ce ROG Strix Scar 18 ne déçoit pas non plus en matière de performances avec une configuration faisant de lui l’un des PC portables les plus puissants du marché. Il est ainsi est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 9 275HX ainsi que d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 50-series (RTX 5070 Ti, RTX 5080 ou RTX 5090 selon la configuration), associés à de la RAM DDR5 jusqu’à 64 Go et deux emplacements NVMe pour le stockage.

En pratique, les performances sont exceptionnelles. Les jeux AAA tournent parfaitement, même en Ultra, bien qu’il faille activer le DLSS pour les jeux les plus gourmands. Grâce à son CPU puissant et sa RAM, le ROG Strix Scar 18 est bien plus qu’une machine de jeu. Il excelle également dans le multi-tâche même avec des applications assez gourmandes comme le montage vidéo en 4K.

En ce qui concerne le refroidissement, ASUS a doté ce PC portable d’un système thermique triple ventilateur, chambre à vapeur, liquid metal et caloducs étendus, qui permettent une dissipation efficace dans le temps. Même sur des sessions de jeu de plusieurs heures, la température n’atteignait jamais une chaleur extrême. Il y a tout de même un prix à payer pour ce genre de confort, à savoir des ventilateurs qui peuvent devenir très bruyants sous charge maximale. Si vous n’êtes pas adepte du casque audio, cela peut éventuellement devenir un problème.

Clavier, Touchpad et Batterie

Le clavier RGB est réactif et agréable, avec des possibilités de personnalisation importantes. Il intègre aussi des touches programmables supplémentaires pour le jeu ou la bureautique. Rien à redire sur le touchpad qui est spacieux et précis, même si pour ce genre de machine, on privilégie bien évidemment l’ajout d’une souris pour le jeu.

L’audio, soutenu par Dolby Atmos, est puissant et clair même s’il faut nuancer avec ce que l’on a dit plus haut concernant les ventilateurs. En outre, la webcam reste classique (1080p), ce qui n’est pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus pour le prix. Pour ce qui est de l’autonomie, ce Scar 18 n’est clairement pas fait pour être utilisé en nomade. Avec une batterie de 90 Wh, l’usage pour le travail de bureau est correcte, mais chute drastiquement en jeu, où elle dépasse à peine une heure.

Lorsque l’on considère ce type de PC portable à l’achat, c’est bien évidemment pour le laisser constamment branché chez soi (comme le suggèrent déjà ses dimensions et son poids d’ailleurs. Il faut donc garder le chargeur constamment à portée de main.