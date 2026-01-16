Test ROG Strix Scar 18 (2025) – Un PC portable surpuissant pensé pour le salon

  • Performance brute exceptionnelle
  • Écran Mini-LED 18 pouces de grande qualité
  • Système de refroidissement efficace
  • Design robuste et impressionnant
  • Clavier confortable et bon ressenti global
  • Autonomie très limitée
  • Châssis encombrant et peu portable
  • Des ventilateurs bruyants à charge lourde
Le ASUS ROG Strix Scar 18 (2025) est une bête de performance clairement orientée vers les joueurs hardcore qui souhaitent un maximum de puissance (mobile) sans compromis majeur. Son écran impressionnant, ses composants haut de gamme et son architecture thermique en font l’un des PC portables les plus performants disponibles aujourd’hui. Cela dit, il n’est pas exempt de concessions avec une taille et un poids imposants, une autonomie limitée, et du bruit en charge élevée. C’est une machine d’exception, mais surtout pour ceux qui ont réellement besoin de ce niveau de puissance et qui peuvent investir dans un produit qui joue clairement dans la cour des « ultrapremium ».

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

