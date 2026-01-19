Une explosion a eu lieu chez Rockstar North (GTA 6), potentiellement liée à la chaudière, aucun blessé recensé

Pas de blessé, et c’est le plus important

Le site Edinburghlive a relayé cette information ce matin en indiquant que les autorités locales et les pompiers se sont rendus dans les locaux de Rockstar North suite à une explosion qui se serait produite aux alentours de 5 heures du matin, comme le confirment les pompiers qui ont désormais quitté les lieux après avoir maitrisé la situation :

« Je peux confirmer que nous avons reçu un appel à 5h02 ce matin. Nous avons mobilisé trois camions et quatre de nos véhicules spécialisés. L’intervention est en cours et nous sommes toujours sur place avec d’autres services. »

Si l’origine de l’explosion reste encore à confirmer, une source qui n’est pas encore vérifiée aurait indiqué que l’explosion serait liée à une chaudière, et serait donc a priori accidentelle. Heureusement, étant donné que l’explosion est survenue tôt dans la matinée, aucun blessé ne serait répertorié pour le moment. Les pompiers indiquent en revanche que cet incident a causé des dégâts structurels au sein du bâtiment. Les autorités doivent encore donner plus de précisions afin que l’on en sache un peu plus sur cette affaire.

Si l’incident n’a fait aucun blessé, nul doute que le moral des employés sera encore une fois très touché, alors qu’il est déjà bien impacté par le licenciement polémique de plusieurs personnes, qui a déclenché le début d’un bras de fer juridique entre la direction du studio et le syndicat britannique IGWB.