Une explosion a eu lieu chez Rockstar North (GTA 6), potentiellement liée à la chaudière, aucun blessé recensé

Le studio britannique Rockstar North n’a pas ouvert ses portes comme d’habitude ce matin. Une explosion s’est produite au sein du bâtiment abritant le groupe derrière le prochain GTA 6, dans des circonstances qui sont encore à déterminer, même si la piste accidentelle est pour le moment privilégiée.

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

