Rhythm Paradise Groove rythmera votre été, la sortie est prévue début juillet sur Switch

L’un des jeux Switch de cet été

On ne l’avait plus vu depuis son annonce. Rhythm Paradise Groove (ou Rhythm Heaven Groove de l’autre côté de l’Atlantique) était l’un de ces jeux annoncés durant un Nintendo Direct qui est ensuite entré dans un silence radio complet. Au lieu de lui dérouler le tapis rouge pour son retour, Nintendo s’est contenté d’un simple poste sur son application Nintendo Today, qui nous informe de la date de sortie du jeu.

Rhythm Paradise Groove sera donc disponible dès le 2 juillet prochain sur Switch. Pas de version Switch 2 au programme visiblement, mais après tout, un tel jeu n’a pas réellement besoin d’une console plus puissante pour tourner correctement.

En plus de cette annonce, Nintendo a partagé l’un des mini-jeux que l’on retrouvera dans cet opus, avec une cuistot qui coupe les légumes en rythme comme personne. Pour rappel, Rhythm Paradise Groove nous fera enchaîner les jeux musicaux qui prendront des formes diverses et variées, tout en sachant que le principe restera le même à chaque fois, à savoir garder le sens du rythme.