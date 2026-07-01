Test Rhythm Paradise Groove – Un nouvel opus tout aussi groovy que les précédents

La dernière fois que l’on a vu un jeu Rhythm Paradise, c’était il y a plus de dix ans avec sa version Megamix sur 3DS qui regroupait tous les mini-jeux des précédents volets, sans apporter de réelles nouveautés. Ici avec Rhythm Paradise Groove, nous sommes en face d’un nouvel épisode, qui est d’ailleurs le cinquième de la franchise. Avec une belle tripotée de nouveaux mini-jeux rythmiques, mais aussi d’un contenu annexe encore plus dense et disposant d’un mode jeu à plusieurs pour la première fois dans l’histoire de la franchise, nous avons là un opus Nintendo Switch 1 & 2 qui arrive à renouveler un chouïa le concept de cette licence rythmique. Bien évidemment, le soft va quand même se heurter à quelques couacs innés aux jeux Rhythm Paradise, que vous allez vite voir.

Conditions de test : Nous avons passé un peu plus de sept heures de jeu sur Rhythm Paradise Groove. Cela nous a permis de faire le tour global de l’intégralité du mode solo qu’il propose. Nous avons ensuite passé une petite heure sur son mode multijoueur en local, composé d’autres mini-jeux rythmiques. Le titre a été testé sur Switch 2 en oscillant entre le mode portable et le mode docké.

Un contenu gargantuesque

Le minimum que l’on pouvait attendre d’un jeu Rhythm Paradise, c’est d’avoir un contenu solide. Et sur cet opus, c’est chose faite étant donné ce qu’il propose. Tout d’abord, vous allez logiquement y retrouver le mode solo à la progression très clairement dans le jus des précédents volets. À savoir une succession de quatre mini-jeux rythmiques différents qui se termine par un remix mélangeant ces derniers, et à une vitesse qui varie dans l’exécution et pouvant même parfois se superposer pour plus de difficulté.

Bien entendu, à chaque fin de mini-jeu, vous aurez une appréciation globale avec à la clé une médaille à récolter si vous avez presque tout exécuté correctement dans le bon tempo. Dans l’absolu, Rhythm Paradise Groove n’a pas trop bousculé les codes de sa progression globale, classique mais toujours efficace. Nous pourrons cependant juste noter quelques éléments ajoutés qui apportent un petit souffle de rafraichissement dans ce mode solo, sans non plus nous surprendre plus que ça dans ce mode. À la rigueur, nous aurons aussi les cours de batterie, ce qui est plutôt sympa à jouer en soi.

Qui plus est, le titre introduit de manière plutôt habile un mode de jeu à plusieurs. Effectivement, pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, Rhythm Paradise Groove ajoute un mode multijoueur en local, pouvant littéralement aller jusqu’à quatre joueurs maximum. Plus d’une trentaine de mini-jeux sont au programme, et vous pourrez coopérer ou vous affronter entre amis.

D’ailleurs, vous allez retrouver quelques mini-jeux déjà aperçus en guise de clin d’œil, mais surtout cet humour si particulier qui fait le charme des jeux Rhythm Paradise. D’appuyer dans un bon timing dans un mini-jeu en versus en passant par défendre des colis contre des gêneurs en coopération, voilà ce qui vous attend dans ce mode amusant à plusieurs, qui s’avère au final plutôt chouette et qui vous donnera la possibilité de passer un après-midi sympa entre amis.

L’autre grosse nouveauté de Rhythm Paradise Groove en matière de contenu, au-delà de son mode solo peuplé de mini-jeux, résidera dans son mode Beatspell. Histoire de notamment rendre un vibrant hommage aux anciens RPG, le titre vous donnera la possibilité de lancer des sorts en rythme, et d’y combattre des monstres à travers plusieurs chapitres.

Bien qu’il soit parfois très compliqué à prendre en main avec les sorts à lancer avec un rythme spécifique, force est de constater que ce nouveau mode s’avère lui aussi très fun. Toutefois, ce dernier donnera clairement du fil à retordre aux joueurs, même les plus chevronnés, étant donné sa difficulté progressive et impardonnable au moindre faux pas. Reste que ce mode est là une très bonne idée afin de continuer à rester un petit moment sur le titre.

Ce n’est pas tout, puisque le soft se dote de quelques éléments à déverrouiller afin de capter l’attention du joueur sur le titre. Effectivement, en récoltant des médailles, vous aurez la possibilité de débloquer pas mal de choses, et ainsi vous donner une raison valable de vous surpasser sur les nombreux mini-jeux de Rhythm Paradise Groove, disposant d’un contenu franchement bien fourni qui vous scotchera des heures sur votre Switch 1 ou 2 et à un tarif pour le coup largement accessible (39,99 €).

Une recette qui fonctionne encore, avec ses accrocs

Si vous pensez que Rhythm Paradise Groove a évolué sur son gameplay, on en est loin. Mais ne soyons pas mauvaise langue, puisque sa simplicité dans sa prise en main est une fois de plus très efficace. Chaque mini-jeu disposera d’une ou deux touches seulement à effectuer dans le rythme que l’on va vous imposer, et il faudra du début à la fin rester dans le tempo sans fioriture. Si vous vous ratez par contre trop souvent, vous n’aurez pas d’appréciation, et vous serez bon pour recommencer jusqu’à avoir une appréciation potable, puis débloquer le prochain mini-jeu.

Dans le fond, la plupart des mini-jeux rythmiques à la WarioWare sont pratiquement tous réussis (on y reviendra), et offrent même un certain challenge. Que ce soit dans le rythme qui peut s’accentuer en progressant plus loin dans le mode solo, en passant par les angles de caméra qui zooment et dézooment, voire des obstacles qui vous obstruent la vue exprès, autant dire que le titre tente le tout pour le tout afin d’offrir aux joueurs une difficulté des plus organique et appréciable.

Autant dire tout de suite que le soft va tout faire pour vous plonger dans vos derniers retranchements afin de rester un maximum concentré, et rester dans le rythme pour effectuer une danse de parapluie, voire réceptionner des flans dans le bon tempo. Il n’y a pas à dire, le gameplay de Rhythm Paradise Groove est là pour plaire au plus grand nombre, et aux amateurs de jeux de rythme un peu loufoques, et à l’humour très japonais qui fonctionne à chaque mini-jeu, jusqu’à nous faire esquisser un petit sourire.

Là où le titre va par contre pêcher, c’est logiquement dans certains mini-jeux irréguliers, et son côté répétitif. Même si Rhythm Paradise Groove est souvent bien calibré dans son gameplay qui n’a que très peu d’accrocs grâce à sa prise en main minimaliste et directement intuitive, le soft se prend parfois les pieds dans le tapis avec des mini-jeux pas toujours inventifs.

Plus de la moitié le sont de base, certes, mais pour les autres, nous pourrons souvent souffler très fort à cause de leur aspect trop simpliste ou pas assez challengeant. De même, sa boucle de gameplay va hélas un peu trop se répéter à terme, et nous pourrons aussi noter un rythme parfois pas facile à piger sur certains mini-jeux, tandis que d’autres sont beaucoup plus évidents et plaisants.

Il s’agira d’un coup à prendre certes, mais il faut bien avouer que ce manque d’équilibre dans la quantité des mini-jeux présentés est frustrant, comme sa difficulté, aux pics parfois un poil agaçante une fois arrivé vers la fin du mode solo. Même son de cloche pour le mode Beatspell que nous avons évoqué, qui joue sur le côté trop punitif et qui peut vous faire lâcher l’affaire vu le manque d’un côté défensif qui se fait ressentir sur ce mode. Et pour finir, on pourra aussi noter logiquement le peu de nouveautés qu’il propose dans son gameplay, nous lâchant en terrain connu finalement.

Bande-son et technique, à boire et à manger

Du côté de la bande-son, sachez que c’est le compositeur Tsunku qui revient à la barre de la composition musicale, pour un résultat qui reste logiquement dans les clous de ses prédécesseurs. La plupart des musiques sont entraînantes, le rythme est toujours aussi satisfaisant à suivre, et la playlist du jeu est franchement de bonne qualité sur la plupart des remix. Très clairement, que ce soit dans les bruitages franchement hilarants jusque dans les doublages des personnages nous accompagnant dans l’aventure, autant dire que c’est un sans-faute pour le titre.

Concernant l’aspect graphique maintenant, Rhythm Paradise Groove essaie de jouer sur plusieurs tableaux en matière d’esthétique. La licence de Nintendo peut très bien passer d’un style rétro à un style plus cartoon et statique, si cher à la franchise via ses mini-jeux rythmiques. Bien que l’on sente que la production de Nintendo ait été développée en priorité sur la première Switch, il ne faudra hélas pas s’attendre à une très grande évolution technique.

L’ensemble est en effet super minimaliste, ne casse pas des briques techniquement, mais le titre a le mérite de bien tourner comme il faut sur les deux consoles hybrides de Nintendo, tout en se la jouant habile sur la plupart des animations, plutôt réussies dans chaque mini-jeu. C’est bien tout ce qu’on lui demande et de toute façon, l’aspect technique n’ayant jamais été le gros point fort de la licence non plus. Mais bref, Rhythm Paradise Groove a de toute manière, est beaucoup plus généreux dans ses autres qualités, bien plus intéressantes.