Une démo de Metaphor ReFantazio vous laisse découvrir le début de ce JRPG sur Switch 2

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Avec Metaphor ReFantazio, Atlus a voulu faire un pas de côté en s’éloignant de la licence Persona pour proposer un nouveau cadre, même si la formule en elle-même n’était finalement pas si différente de la saga phare du studio. Jusqu’ici, seuls les possesseurs de PC, PS5 et Xbox Series pouvaient profiter de ce JRPG très réussi, mais une version Switch 2 est bien en chemin. Vous pouvez même l’essayer dès aujourd’hui.

Metaphor ReFantazio // Source : Atlus

Transférez ensuite votre sauvegarde dans le jeu final

Atlus a sorti une démo de son Metaphor ReFantazio sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, vous laissant ainsi découvrir la qualité et les performances du portage avant de songer à passer à l’achat.

Dans cette démo, vous retrouverez le tout début du jeu qui vous donnera une idée du système de combat (similaire à celui de Persona) ainsi que de l’intrigue, qui met en scène une sorte de concours de popularité mortel pour devenir le prochain souverain de la région, avec un complot qui se trame en coulisses, si l’on devait résumer les choses en quelques mots seulement. De plus, cette démo permet de prendre un peu d’avance puisque vous pourrez transférer votre sauvegarde vers le jeu final une fois celui-ci disponible.

Pour rappel, cette version Switch 2 de Metaphor ReFantazio sera disponible dès le 12 novembre prochain. En attendant, vous pouvez toujours (re)lire notre test complet du jeu, qui revient sur les nombreuses qualités de ce dernier en montrant que cette nouvelle licence a un bel avenir devant elle, si Atlus décide de nous offrir une suite.

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Jaquette de Metaphor: ReFantazio
Metaphor: ReFantazio
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Date de sortie : 11/10/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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