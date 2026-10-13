Une démo de Metaphor ReFantazio vous laisse découvrir le début de ce JRPG sur Switch 2

Transférez ensuite votre sauvegarde dans le jeu final

Atlus a sorti une démo de son Metaphor ReFantazio sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, vous laissant ainsi découvrir la qualité et les performances du portage avant de songer à passer à l’achat.

Dans cette démo, vous retrouverez le tout début du jeu qui vous donnera une idée du système de combat (similaire à celui de Persona) ainsi que de l’intrigue, qui met en scène une sorte de concours de popularité mortel pour devenir le prochain souverain de la région, avec un complot qui se trame en coulisses, si l’on devait résumer les choses en quelques mots seulement. De plus, cette démo permet de prendre un peu d’avance puisque vous pourrez transférer votre sauvegarde vers le jeu final une fois celui-ci disponible.

Pour rappel, cette version Switch 2 de Metaphor ReFantazio sera disponible dès le 12 novembre prochain. En attendant, vous pouvez toujours (re)lire notre test complet du jeu, qui revient sur les nombreuses qualités de ce dernier en montrant que cette nouvelle licence a un bel avenir devant elle, si Atlus décide de nous offrir une suite.