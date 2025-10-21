Une bêta fermée pour The Seven Deadly Sins: Origin aura lieu dès le 30 octobre
Le temps a été long pour celles et ceux qui attendent avec impatience The Seven Deadly Sins: Origin. Le free-to-play arrive un peu après la bataille des Genshin-like, et même après l’heure de gloire de la licence qu’il adapte, mais qu’importe, il y a sans doute encore un public pour lui. Ce qu’il pourra prouver lors de sa bêta fermée, qui aura lieu dans quelques jours.
Les inscriptions sont déjà presque closes
Avant la sortie de The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble veut s’assurer que tout fonctionne comme sur des roulettes, tout en recueillant quelques avis de dernière minute afin de peaufiner l’expérience. C’est pourquoi une bêta fermée aura lieu du 30 octobre au 5 novembre, sur PlayStation 5 ainsi que sur Steam.
Le hic, c’est que, techniquement, les inscriptions sont déjà finalisées. Mais Netmarble vous offre une chance supplémentaire d’y participer en vous inscrivant avant le 24 octobre prochain. Pour cela, il faudra d’abord vous préinscrire sur mobiles et poster une capture d’écran de votre préinscription sur le serveur Discord officiel du jeu. Vous aurez ensuite un questionnaire à remplir, et il ne restera plus qu’à croiser les doigts pour recevoir un code d’invitation. Notez cependant que durant ce test, vous n’aurez accès qu’à une traduction anglaise du jeu. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel.
The Seven Deadly Sins: Origin sortira sur PC via Steam, PlayStation 5, iOS et Android dès le 28 janvier 2026.
Date de sortie : 28/01/2026